Teknoloji Şirketi NGN, 2. Data Center'ını Açma Hazırlığında

2005 yılında İstanbul'da kurulan yerli bir teknoloji şirketi olan NGN, ikinci data center'ını kurmaya hazırlanıyor.

Şirketin kurucu ortağı olan ve o zamandan bu zamana kadar işin başında bulunan CEO İnanç Erol, "Girişimciliğe adım attıktan sonra şansım da yaver gitti. İşimizi işbirlikleri ile kısa sürede büyüttük. Ardından 2013'te İsviçre merkezli ADM Ventures'tan yatırım aldık, yüzde 70 hissemizi bu gruba devrettik. Bu satınalmayla teknolojide iş ortağı olarak yanımıza Rus CROC'u da alarak piyasadaki çıkışımızı sürdürdük. Tüm bunların sonucunda Türkiye'de büyük çaplı data center yatırımını yapmaya karar verdik" diyor.

Gazetecilere konuşan Erol, "2018'in Mayıs ayında açtığımız 'Star of Bosphorus' isimli bu merkezle toplam yatırımlarımız 150 milyon dolara ulaştı. Sloganımız, 'Dijital kale'. Bu merkez şirketlere bulut, güvenlik, felaket kurtarma, yedekleme, veri depolama gibi uluslararası standartlarda servisler sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Yeni yatırımla alakalı olarak 2015 yılında Tuzla 31 dönümlük arazi satın alarak işe başladıklarını söyleyen İnanç Erol, birçok alanda Türk müteahhit ve mühendislerle çalıştıklarını belirtti ve "Başta Boğaziçi ve İTÜ'lü hocalarımız olmak üzere Türkiye’nin beyin gücünü bu projede buluşturduk. Bunun üzerine dünyanın sayılı yetkin kurumlarından ARUP'u ekledik. Deprem güvenliği en çok önem verdiğimiz konu. Veri merkezimiz 138 adet sismik izolatör üzerinde inşa edildi. 2.500 yılda bir başımıza gelebilecek büyüklükte bir depremle karşılaşsak bile veriler kesintisiz bir şekilde güvende olacak" şeklinde bir açıklamada bulundu.

Orta Doğu'nun Verileri Tuzla'da

İnanç Erol, "Yurtdışında Ortadoğu ve Orta Avrupa'da işlerimiz var. Bu bölgedeki birçok ülkede faaliyet gösteren büyük şirketlerin verisini Türkiye’deki data merkezimizde tutuyoruz. Bu şirketler Tuzla'yı veri yedekleme merkezi olarak kullanıyor. Biz de bu yolla hizmet ihracatı yapıyoruz. Bu alanda ciddi büyüme hedefimiz var" ifadelerini kullandı.

2013 yılında ilk kez yatırım aldıklarında sadece 20 kişi olduklarını söyleyen Erol, 5 yılda 12 kat büyüdüklerini belirtti. 3 yıllık hedeflerinin ise 750 kişiye ulaşmak olduğunu ve 2019'dan da olumlu beklentilerinin olduğunu söyledikten sonra İnanç Erol, konuşmasına son verdi.