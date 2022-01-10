Aralarında Türkiye'nin de olduğu 44 ülkede iyimserlik ile ilgili dikkat çeken bir araştırma yapıldı. Yapılan araştırma, Türkiye'nin en kötümser millet olduğunu ortaya koydu. İşte o ilginç araştırmanın detayları...

Küresel çapta gerçekleştirdiği verilerle bilinen Gallup, aralarında Türkiye'nin de olduğu 44 ülkede bir araştırma gerçekleştirdi. Bu araştırma kapsamında ülkelerin ne kadar umutlu olduklarını ölçen şirket, ülkemiz için hiç de şaşırtmayan sonuçlar ortaya koydu. Öyle ki Türkiye, araştırma kapsamına giren ülkeler arasındaki en kötümser ülke oldu. Bunun nedeni ise ekonomik koşullar...

Yapılan araştırma, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin geleceğe yönelik daha umutlu olduğunu gözler önüne serdi. Üstelik genç nüfus arttıkça, bir ülkenin geleceğe bakış açısı da iyileşiyordu. Ancak bu istatistikler Türkiye için geçerli olmadı. Sorulara verilen pozitif cevaplardan negatif cevapların çıkarılması ile oluşturulan araştırma skorları, Türkiye'yi oldukça ilginç bir ligin içerisine atmış oldu.

En iyimser ülke: Endonezya

Gallup tarafından yapılan araştırmaya göre en iyimser ülke, pozitif yanıtların negatiflerden 72 fazla olduğu Endonezya oldu. Bu ülkeyi 65 ile Arnavutluk, 53 ile Azerbaycan, 51 ile Nijerya, 47 ile de Meksika ve Vietnam takip etti.

Araştırmanın en kötümser ülkeler kategorisine baktığımızda, verilen negatif cevapların pozitiflerin önüne geçtiği ilk ülkenin 25'le Çekya olduğunu görüyoruz. Bu ülkeyi 30'la Polonya, 32'yle Afganistan, 34 ile de Bulgaristan ve Türkiye takip ediyor. Bu da şu anlama geliyor; araştırma kapsamında Türkiye'de sorulan tüm sorulara verilen olumsuz yanıtlar, olumlu yanıtlardan 34 fazla...