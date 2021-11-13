İşte Türkiye'nin Sıfır Araç Alma Oranındaki Değişiklik

Türkiye’de otomotiv sektörününün analizini yapan bir danışmanlık şirketi, ülkemizin ekim ayı ve yılın başından ekim ayına kadarki süreçte gerçekleşen sıfır araç satışları hakkında bir analiz yayınladı.

Tüm dünyada etkisini gösteren çip krizinin etkilerine bir de yaşadığımız ekonomik kriz eklenince araç sahibi olmak, hele ki sıfır araç sahibi olmak bir hayli zorlaştı. Türkiye’deki otomotiv pazarının analizini yapan EBS Danışmanlık şirketi, ülkemizdeki sıfır otomotiv satışlarına dair bir rapor yayınladı.

Özellikle son birkaç ayda sıfır araç tedariğinin yetersiz olması, otomotiv pazarında tekrar bir düşüşün başlamasına neden olmuştu. Araçların marka modeline göre listelendiği satış grafiği incelenerek, geçtiğimiz yılın bu dönemleri ile yapılan karşılaştırma sıfır araç satın alma oranında %40’a kadar bir düşüş olduğu görüldü.

Türkiye'nin sıfır araç alma oranı

Çip krizine bağlı tedarik problemleri birçok alanda görülse de otomotiv sektöründe yaşanan aksamalar, uzun bir dönem daha etkisini gösterecek gibi görünüyor. Birçok şirketin üretimini durdurmasına, küçülmesine ve daha pek çok soruna yol açan çip krizi; ülkemizde tedariğin yanı sıra sıfır otomobil alım gücünde azalmalara neden oldu. Otomotiv satışlarına dair analiz yapan bir şirketinin verilerine göre, Türkiye'nin sıfır araç alım gücü geçen yıl bu zamanlara göre %40 düştü.

Pandemi sürecinin hafiflemesiyle sektörde yaşanan hareketlilik sonucunda otomobil fiyatlarının düşmesi beklenirken, satışlar oldukça düştü. Türkiye’de 41 markanın 275 farklı model otomobili satılıyor. Ancak yapılan analize göre Türkiye’nin sıfır otomobilde alım gücü yalnızca 10 modele yetiyor. Satış grafiğine baktığımızda sadece 4 modelden 20 bin, 10 modelden 10 bin, 22 modelden 4 bin adet satıldığı görülüyor.

Ayrıca listede yer alan ilk 10 modelin 7’si Türkiye’de üretiliyordu. Kasım ayından itibaren Honda Civic’in Tayland’dan ithal edilmeye başlamasıyla Türkiye'de üretilen model sayısı 6'ya düşecek.

2022’nin ilk ayları ülkemizdeki otomotiv sürecinin geleceği hakkında daha detaylı fikir verecek olsa da yaşadığımız sürecin etkilerinin gelip geçici bir kriz olmadığı açıkça görülüyor.