Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Google.org'un desteğiyle Türkiye Startup Platformu'nun kurulacağını açıkladı. Platformun Ocak 2023'te hizmete açılması planlanıyor.

Ülkemizde girişimcilik sektörü her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam ederken bugün, bu sektöre odaklanacak ve sektöre katkı sağlayacak bir ortaklık açıklandı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Google.org’un desteğiyle ‘Türkiye Startup Platformu kurulacağını duyurdu.

TOBB tarafından paylaşılan yazılı açıklamada yeni platformun Türkiye startup ekosistemini güçlendireceği ve Türkiye’nin startup gücünü tek bir çatı altında toplayacağı ifade edildi. Platformun ülkemizde faaliyet gösteren startupları kayıt altına alacağı, gelişimini takip edeceği ve görünürlüklerini artırarak startupları yatırımcılar ve müşterilerle buluşturacağı belirtildi.

Yeni platform neler sunacak?

Yeni kurulan platformla birlikte startuplar, hazırlanacak uygulama üzerinden ekiplerini beyan edebilecek, ürün ve mentorluk hizmetlerini sergileyebilecek, ticarileşme ve büyüme yolunda ihtiyaç duydukları yatırım, müşteri, eğitim ve mentorluk hizmetlerini platform çatısı altında sunulacak hizmetlerden karşılayabilecek.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıkoğlu, projede yönetim, girişim sermayesi ve yatırım şirketleri ile fonlar, finans kuruluşları ve büyük işletmelere de önemli hizmetlerin sağlanacağını açıkladı. Startup ekosisteminin buluşma noktası olacak Türkiye Startup Platformu’nun Ocak 2023’te tüm tarafların kullanımına açılacağı bildirildi.

Projenin ilk kısmında startupların eğitim ve mentorluk ihtiyaçları belirlenecek ve ekosistemde yer alan paydaşlar ile bir araya gelinerek, startupların gelişmesinin önündeki engeller tespit edilecek. Startupların önündeki engelleri kaldıracak ve startupları destekleyecek politika önerileri ve eylem planı oluşturularak kamu kurumları ile paylaşılacak.