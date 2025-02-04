JustWatch'un verilerine göre Türkiye'de en çok aboneye sahip dijital platformlar belli oldu. BluTV, Netflix ve Amazon Prime Video'nun pazar payları açıklandı.

2024 yılı geride kalırken, Türkiye'deki dijital yayın platformlarına dair en güncel pazar verileri açıklandı. JustWatch'un 5 milyon kullanıcısının izleme tercihleri baz alınarak hazırlanan rapor, platformlar arasındaki rekabeti gözler önüne seriyor. Paylaşılan bu güncel veriler kullanıcıların hangi platformları tercih ettiğini, içeriklere nasıl erişim sağladığını ve izleme alışkanlıklarını ortaya koyuyor.

JustWatch, Türkiye'de en çok aboneye sahip çevrim içi dizi ve film platformlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Türkiye'de en çok aboneye sahip platform BluTV oldu.

Zirvede yine BluTV var

JustWatch'un 5 milyon kullanıcısından elde edilen veriler doğrultusunda hazırlanan 2024'ün dördüncü çeyrek raporuna göre BluTV, pazarın neredeyse üçte birini elinde bulunduruyor. Netflix, üçüncü sıradaki Amazon Prime Video'ya kıyasla %9’luk bir avantaj sağladı. Türkiye merkezli bir girişim tarafından kurulan MUBI ise toplam pazarın %5'ini oluşturdu.

JustWatch'un paylaştığı verilere göre, Amazon Prime Video yılın son çeyreğinde %1'lik bir artış gösterirken, BluTV ve MUBI ise %1 oranında gerileme yaşadı. Paylaşılan bu veriler ise dijital yayın platformları arasındaki rekabetin her geçen gün daha da kızıştığını gösteriyor.