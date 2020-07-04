Üretimi Brisa’nın İzmit’teki fabrikasında yapılan Bridgestone Turanza 005, Yılın Seçilmiş Ürünü ödüllerinde kazanan isimlerden birisi oldu. Lastik, ‘Yılın Seçilmiş Lastiği’ unvanına sahip oldu.

Otomobillerde bulunan lastikler günümüzde fazlasıyla önem taşıyor. Bir otomobil yalnızca bu parçaların üstünde hareket ettiğinden otomobilin tüm gücü ve ağırlığı lastiklerin üzerine biniyor. Haliyle kaliteli lastik satın almak da çoğu zaman sürücüye kolaylık sağlıyor, bazı durumlarda hayat kurtarıcı bile olabiliyor.

Peki aracına lastik almayan bir sürücü lastiği nasıl seçmeli? Bunun için pek çok yol bulunsa da ödül almış lastikler elbette bir tık daha ön plana çıkacaktır. Bu konuda karar vermeye yardımcı olacak ödüllerden birisi de 45 ülkede 4,5 milyar tüketiciye ulaşan “Yılın Seçilmiş Ürünü” ödülleridir. Ödüllerin bu yılki ayağındaysa Türkiye’de üretilen bir lastik, ödülün sahibi oldu.

Bridgestone Turanza T005, ödülün sahibi oldu:

Japonya merkezli Bridgestone, tüketicilerin oylamasıyla kazananın seçildiği ve Türkiye’de beşinci kez düzenlenen ‘Yılın Seçilmiş Ürünü’ programında kazanan lastiği açıkladı. Bu yılki Yılın Seçilmiş Ürünü ödülünün sahibi, Bridgestone’un Turanza T005 yaz lastiği oldu.

Yılın Seçilmiş Ürünü ödülleri, 4.099 tüketiciyle yüz yüze görüşülerek yapılan anketler sonucunda dağıtıldı. Ödüllerin bu yılki ayağında kazanan isim olan Bridgestone Turanza T005, Yılın Seçilmiş Lastiği unvanının sahibi oldu. Bridgestone Turanza T005, Brisa’nın İzmit’te yer alan fabrikasında üretiliyor.

Bridgestone Turanza T005, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak üzere Türkiye de dahil olmak üzere 7 ülkeden 25.000’i aşkın tüketici ile yapılan çalışmalar sonucunda geliştirildi. Yılın Seçilmiş Lastiği unvanının kazananı olan lastik, sürücülerin son teknolojiyi deneyimlemelerini ve yolculuklarında fark hissetmelerini sağlıyor.

Yılın Seçilmiş Ürünü ödüllerinde her kategoriden kazananları öğrenmek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ödülü kazanmaya layık görülen ürünler, Yılın Seçilmiş Ürünü logosunu bir yıl boyunca ambalaj, iletişim ve satış noktalarında kullanma hakkı kazandılar.