Günümüz Kamyonları ve Tesla Semi Yan Yana Görüntülendi

2017 yılında tanıtılan ve aykırı bir görünüme sahip olan Tesla Semi, son olarak günümüz geleneksel kamyonlarıyla yan yana görüntülendi. Fotoğraf, Tesla Otomotiv Başkanı Jerome Guillen tarafından LinkedIn’de paylaşıldı.

Bundan yaklaşık iki buçuk yıl önce elektrikli ve otonom araçların öncüsü Tesla, yeni ağır vasıta aracı Tesla Semi’yi tanıtmıştı. Günümüz geleneksel tırlarının yerini alması planlanan Tesla Semi, özellikle yenilikçi ve sade görünümüyle tüm dünyanın ilgisini üstüne toplamayı başarmıştı.

Günümüzde test edilmeye devam eden Tesla Semi, ‘gelecekten gelmiş’ görünümüyle ve tam merkezde bulunan sürücü kabiniyle beğenileri toplamaya devam ediyor. Ancak araç yollarda yük taşırken pek çok kez görüntülenmiş olsa da geleneksel tırların yanında nasıl gözüktüğüne dair bir fikir verecek hiçbir fotoğraf görmemiştik. İşte o fotoğraf bugün Tesla Otomotiv Başkanı Jerome Guillen tarafından paylaşıldı.

Tesla Semi ve günümüz kamyonları yan yana:

LinkedIn üzerinde paylaşım yapan Tesla Otomotiv Başkanı Jerome Guillen, Tesla Semi’nin geleneksel kamyonların yanında nasıl durduğunu en net şekilde gösteren bir kareye yer verdi. Fotoğrafın paylaşılmasıyla birlikte Tesla Semi’nin ne kadar yenilikçi ve özel bir yapıya sahip olduğu da bir kez daha anlaşıldı.

Tabii paylaşımı yapan Jerome Guillen de paylaşımında Tesla Semi’nin yenilikçiliğini ön plana taşıyan bir ifadeye yer verdi. Sözlerine “İyi ikinci çeyrek teslimatlarından sonra ufak bir mola” diyerek başlayan Guillen, Tesla Semi için “Uzaylı, dinozorları kurtarmak için geldi” ifadesine yer verdi.

Paylaşılan fotoğraf incelendiğinde Tesla Semi’nin günümüz tırlarına göre sürücüye nasıl yenilikler sunduğu da yeniden görüldü. Önünde aracın neredeyse yarısını kaplayan bir cama sahip olan Tesla Semi, yanında bulunan kamyonlara kıyasla sürücüye inanılmaz bir görüş alanı sağlıyor.

Tesla Semi, 2017 yılındaki tanıtımından bu yana hâlâ test edilmeye devam ediyor. Geleceğin tırı, ilk tanıtıldığında söylenene göre 500 - 800 kilometre arası menzile sahip olacaktı. Ancak Elon Musk daha sonra yaptığı bir açıklamada Tesla Semi’nin seri üretim versiyonunun yaklaşık 965 kilometre menzile sahip olacağını belirtti.