Geçtiğimiz seneden beri üzerinde çalışılan yerli aşı TURKOVAC’ın en tehlikeli COVID-19 varyantlarından birine karşı tam koruma sağladığı ortaya çıktı. TURKOVAC’ın proje lideri, aşının Alfa varyantına %100 etkili olduğunu; Delta varyantına karşı etkisinin öğrenilmesi için ise çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Türkiye’de COVID-19 için geliştirilen aşılara dair yoğun çalışmalar geçtiğimiz sene, pandeminin başlangıcından birkaç ay sonra başlamıştı. Bu aşılardan en iyi sonuç alınanı, ‘TURKOVAC’ adını alarak ülkemizdeki uzmanların ana odağı haline geldi. Şu anda hâlâ Faz-3 aşamasında olan yerli aşının ne kadar etkili olduğuna dair sevindirici bir haber daha yakın zamanda bildirildi.

Bir etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen TURKOVAC Aşısı Proje Lideri Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, öğrenci ve basın mensuplarının pandemi ve aşılarla ilgili sorularını yanıtladı. Delta varyantıyla ilgili çalışmaların henüz devam ettiğini belirten Özdarendeli, TURKOVAC’ın Alfa varyantına (İngiliz varyantı) karşı %100 etkili olduğunu müjdeledi.

Faz-3 aşamasındaki TURKOVAC, Alfa varyantına karşı tam koruma sağlıyor:

TURKOVAC Aşısı Proje Lideri Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Erciyes Üniversitesi Tanıtım Günleri kapsamında üniversite adaylarıyla bir araya geldi. Etkinlikte kendisine yöneltilen COVID-19 sorularını yanıtlayan profesör, TURKOVAC aşısının 3. Faz’a yeni geçtiğini ve bundan sonraki aşamanın yaygın kullanıma geçilmesi ve iyi sonuçlar alınması olduğunu ifade etti. Aşının Alfa ve Delta varyantlarına karşı ne kadar etkili olduğuna dair soruyu cevaplayan Özdarendeli, konuyla ilgili deneyler hakkında şu şekilde bilgi verdi:

"İngiliz (Alfa) varyantıyla ilgili, rektörümüzün de destekleriyle hızlı bir proje yaptık. İngiliz varyantına karşı yaptığımız çalışmalarda, TURKOVAC aşısı %100 etkili. Transferik farelerde yaptığımız çalışmalarda %100 etkin olduğunu bulduk. Delta varyantı ile ilgili çalışmalar sürüyor. Bununla ilgili şu anda tam bir veri olmadığı için onu söyleyemiyorum."

Aşılama çalışmalarının geleceği hakkında da konuşan Özdarendeli, aşılama yaşının düşürülebileceğinden bahsetti. Çevrimiçi eğitimden tekrar örgün öğretime geçilmesinin gerekli olduğunu ifade eden profesör, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Bu aşılama ile, eylül ayında inanıyorum ki hem üniversiteler hem de ilk ve orta dereceli okulların açılması söz konusu. Hatta aşılama yaşının 12-15 arasına düşürülmesi söz konusu. Zaten 1,5 yıl gibi önemli bir zaman kaybedildi. Bu jenerasyon için daha fazla zaman kaybetmemek lazım"