Çocukların COVID-19 aşısı olması konusunda birçok farklı görüş bulunuyor. Farklı ülkelerin bu konuda farklı tutumlar sergilemelerine rağmen çoğunun ortak görüşü, zorunlu olmasa da yapılabileceği yönünde. Ayrıca kimilerine göre sürü bağışıklığının sağlanması için en azından risk altındaki çocukların aşılanması şart.

COVID-19’a karşı yürütülen aşılama çalışmalarına dair en büyük soru işaretlerinden biri, çocukların aşı olmasının ne kadar gerekli olduğuydu. Bunun nedeni ise virüsün belli bir yaşın altındaki bireylerde çoğunlukla semptom göstermemesiydi. Ancak bazı ülkeler, konu hakkındaki tartışmalara rağmen belirli şartlar altında çocukların da aşı olmasını desteklemekte.

Almanya’da 12 yaşından büyük çocuk ve gençlere aşı olma hakkı verilmesi kararı alındı. Ancak Aşı Komisyonu’nun bu konuya dair bazı endişeleri var. Ebeveynler ise çocuklarını aşılatma konusunda biraz kararsız.

Çocuklarda olumlu sonuç alındı

BioNTech ve Moderna aşıları, AB’de çocuklar için onaylanmış durumda. 12-17 yaş arası çocukların katıldığı çalışmalarda bu aşıların çocuklarda %100 etkili olduğu ve vücut tarafından iyi tolere edildiği ortaya kondu. Almanya'da Aşı Daimî Komisyonu (STIKO) ise bu yaş grubundakilerin COVID-19 aşısı olmasını "önceden var olan bir hastalık nedeniyle COVID-19'un ciddi seyretme riski altında bulunanlar" için önerdi. Risk görünmese de temkinli olunması için verilen bu tavsiye, hükümet tarafından destek görmedi. 2 Ağustos’ta 12 yaş üzeri kişilerin söz konusu aşıları olabilmesi üzerine karar alındı.

Çocukların aşılanması neden gerekli görülüyor?

Bu sayı çok düşük de olsa bazı çocuklar ve ergenlik çağındaki bireyler, koronavirüsten ciddi şekilde etkilenebiliyor. Bunun nedeni ise herkeste olduğu gibi çocuklardaki bağışıklığın da kişiden kişiye göre değişmesi. Ayrıca kanser ya da herhangi bir kronik hastalığı bulunan çocukların virüsten etkilenmesi, böyle bir sorunu olmayan çocuklara göre çok daha yüksek ihtimalli.

Çocukların aşılanmasını gerekli görenlerin gerekçelerinden bir diğeri ise sürü bağışıklığına erişmek için sadece yetişkinlerin aşılanmasının yeterli olmadığı görüşü. Dünya Sağlık Örgütü geçen sene sürü bağışıklığı için gerekli aşılanma oranının %60-70 olduğunu açıklamıştı. Ancak varyantların da ortaya çıkışıyla birlikte kuruluş, gerekli oran için %85’te karar kıldı. Aşısız bireylerin fazla oluşu virüsün yayılmasının ve mutasyon geçirmesinin önünü açabilir. Bu yüzden bu görüşe göre çocuklar, zorunluluk altında bırakılmadan isteğe göre aşılanabilir.

Almanya’da şu ana kadar söz konusu yaş grubundan 900 bin kadar kişi en az 1 doz aşısını oldu. ABD’de 12-15 yaş aralığından 4,4 milyondan fazla çocuk 2 doz, 3,8 milyon çocuk ise tek doz koronavirüs aşısı oldu. İsrail, Japonya gibi birçok ülke 12 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasını onaylarken İngiltere, temkinli davranmayı seçerek sadece özel durumu olan çocuklara bu olanağı sağladı. 12 yaşından çocukların aşı olması konusundaki görüşler ise genelde ortak. Çoğu uzman, yetişkinlere yapılan bu aşıların küçük çocuklara uygulanmasını doğru bulmuyor.