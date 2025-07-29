Türksat, mobil iletişim alanına adım atmaya hazırlanıyor. Şirketin 2026 yılı içinde mobil operatör olarak hizmet vermesi hedefleniyor. Gerekli yasal düzenlemenin Meclis’e sunulmasıyla birlikte süreç resmen başlayacak.
Türkiye Varlık Fonu bünyesinde faaliyet gösteren Türksat, mobil iletişim pazarına giriş yapmak üzere mevcut yayın ve kablo hizmetlerini ayırmayı planlıyor. TBMM’ye sunulacak yeni teklifin kabul edilmesi durumunda şirket, bu alandaki hazırlıklarına hız verecek.
Türksat, dördüncü mobil operatör olarak sahaya iniyor
Planlanan takvime göre Türksat, 2026 yılının ilk çeyreği sona ermeden hizmete başlamayı hedefliyor. Böylece Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’un ardından Türkiye’de faaliyet gösterecek dördüncü mobil operatör olacak.
Yeni düzenlemeyle birlikte Türksat’ın kontrolünün, mevcut yapıda olduğu gibi TVF bünyesinde kalması bekleniyor. Şirketin mobil operatörlük faaliyetlerine yönelik teknik ve altyapısal hazırlıklara, düzenlemenin ardından başlanacak. Türksat’ın mobil pazara girişi, Türkiye’deki rekabet dengesini etkileme potansiyeli taşırken, kamuya ait operatörlerin sektördeki payı da artmış olacak.