DarkViperAU'nun GTA V’te Kimseyi Öldürmeden Başardığı Görev

DarkViperAU isimli bir Twitch yayıncısı, GTA V’te 32 saat boyunca kimseyi öldürmeden en zorlu görevlerden biri olan Blitz Play görevini tamamladı. Yayıncı, toplamda 32 saat süren bu görevin ardından duygusal anlar yaşadı.

GTA V denince pek çok kişinin aklına ilk gelen şeyler muhtemelen sonu gelmeyen araba kovalamacaları, çılgın anlar, çok sayıda silah ve kaos olur. Bu yüzden oyunda tetiği bir kez bile çekmeden oyunun en zor görevlerinden birini tamamlamak oldukça zor hatta biraz çılgınca görünebilir.

Bir Twitch yayıncısı olan DarkViperAU, kulağa oldukça çılgınca gelen bu mücadeleyi kendine görev edinerek oyuna başladı ve 32 yorucu saatin ardından tek bir kişiyi bile öldürmeden hedefini başardı. Son görevde ortalığın adeta savaş alanına dönüştüğü ancak yayıncının tek bir mermi bile ateşlemediği anlarsa canlı yayında binlerce kez izlendi.

DarkViperAU, 32 saat boyunca kimseyi öldürmeden Blitz Play görevini tamamladı:

Bu anlar sırasında yayıncı, bir güvenlik kamyonunu soymanız gereken Blitz Play görevini tamamlamaya çalışıyordu. Normal şartlarda görev oldukça basit; Michael, aracı durdurmak için çöp kamyonunu yola çeker, Franklin ise aracın kapılarını patlatarak parayı alır. Tabii ki bu kadar aksiyon kolluk kuvvetlerini harekete geçirir ve silahlar patlamaya başlar.

Yayın sırasında görevi tamamlamanın toplamda 33 saat sürdüğünü söyleyen DarkViperAU, daha sonrasında Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu sürenin 32 saat olduğunu duyurdu. GTA V’in hikâye modunda 'pacifist run' olarak bilinen şeyi yaparak tek bir kişiyi bile öldürmeyen Twitch yayıncısı, oldukça zorlu geçen bu saatlerin ardından duygusal anlar yaşadı. Twitch yayıncısının yaşadığı bu duygusal anlara ve görevin tamamlanma anlarına bu bağlantıdaki videodan ulaşabilirsiniz.

GTA V oynarken saatlerin nasıl geçtiğini fark edemiyor olabilirsiniz ancak tek bir mermi bile ateşlemeden geçen bu 32 saatin oldukça uzun olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki yayıncı 32 saat boyunca hiç kimseyi öldürmedi ancak yapay zekâ kontrollü karakterler ortalığı savaş alanına çevirmekten geri durmadı. Bu da DarkViperAU’nun görevi tamamlamasındaki en büyük etken oldu

Peki siz, bu yayıncının 32 saat boyunca tek bir kişiyi bile öldürmeden GTA V’in hikâye modunda yer alan bir görevi tamamlaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya da daha önce GTA V’te hiç bunun gibi veya buna benzer mücadelelere giriştiniz mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.