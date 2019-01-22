Akıllı telefonların ön kameralarını da test edeceğini açıklayan DxOmark, analiz ettiği ilk 13 modelin sonuçlarını paylaştı. Arka kamerası ile şov yapan Huawei modelleri, Samsung ve Google'ın şamar oğlanı oldu.

Uzun yıllardır akıllı telefonların kameralarını inceleyen DxOmark, selfie kameralarının kullanıcılar tarafından daha fazla kullanılması ve önemsenmesi nedeni ile yeni bir karşılaştırma listesi oluşturduğunu duyurdu. Buna göre artık akıllı telefonlar, DxOmark’ta arka kameralarından bağımsız bir şekilde ön kameraları ile de birbirleriyle yarışacaklar.

Şu ana kadar DxOmark’ın ön kamera karşılaştırma testinde yalnızca 13 akıllı telefon bulunuyor. Cihazların ön kameraları incelenirken 1500’ün üzerinde fotoğraf çekimi ve 2 saatin üzerinde video kaydı analiz ediliyor. DxOmark’ın yeni listesi, arka kamerası ile şov yapan bazı modellerin selfie konusundaki uzmanlığını da ortaya çıkarmış oldu.

Gelişmiş arka kamerası iki yıldır DxOmark’ın zirvesinde bulunan Huawei, selfie kamerası söz konusu olduğunda ise ortamdan uzaklaşıyor. 109 puan ile en iyi arka kameraya sahip olan Mate 20 Pro, selfie konusunda ise 75 puan ile 7. sırada kalıyor. Arka kamerası ile 109 puan alan P20 Pro ise selfie performansı ile 2017 model Galaxy S8’in bile arkasında kalıyor.

Google, çoklu kamera kurulumuna sahip olmayan rakiplerine karşı bariz bir üstünlük sağlayarak en iyi selfie kamerası olan telefon olarak karşımıza çıkıyor. Aynı puana sahip olan Galaxy Note9, netlik konusunda bir tık geride kalan ikinci sıradaki yerini alıyor. Çerçevesiz ekranlı Xiaomi Mi Mix 3 ise listenin 3. sırasında yer alıyor.