Twitter, tüm popüler hesapların almak için can attığı mavi tik için talep etme özelliğini yeniden tüm kullanıcılara açtı. Gelen talep yoğunluğundan dolayı alıma 4 gün ara veren Twitter, mavi tik başvurularını yeniden kabul edecek.

Dünyanın en popüler uygulamalarından Twitter, geçtiğimiz dönemde kullanıcıların resmi hesap olduklarını kanıtlayabildikleri mavi tik alımını, tüm kullanıcılarına açtıklarını duyurmuştu. Kısa bir süre sonra tekrar açıklama yapan platform, mavi tik için çok fazla talep geldiğini ve yaşanan yoğunluktan dolayı bu işlemi askıya aldıklarını belirtti.

Twitter, yoğunluk geçmiş olacak ki 4 günlük aradan sonra mavi tik alımının yeniden başladığını duyurdu. Mavi tik için belirli kriterleri karşılayan kullanıcılar, Hesap kısmından Ayarlar'a giderek mavi tik için başvuruda bulunabilirler.

Son 12 ay içerisinde topluluk kurallarını ihlal etmeyen kullanıcılar, mavi tik için başvurabilir

Twitter'da mavi tik almak isteyen kullanıcıların, belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. Bu kriterlerin arasında, hesabın hükümetler ve hükümet yetkilileri, haber kuruluşları ve gazeteciler, şirket, marka ve kuruluşlar, eğlence organizasyonları ve ünlü insanlar, spor takımları, kuruluşlar, aktivistler, organizatörler, influencerlar, bilim insanları, akademisyenler ve son olarak dini liderlerden birini temsil etmesi gerekiyor.

Bu kritlerleri karşılayan kullanıcılar, son 12 ay içerisinde Twitter'ın resmi topluluk kurallarını ihlal etmemişse, platforma kimlik bilgileriyle başvurarak mavi tik alabiliyorlar.