Twitter’ın bu yılın başında tanıttığı Super Follow özelliği hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Yapılan paylaşımda Super Follow kullanmak için gereken kriterler ve içeriklerin türünü belirtmek için kategoriler gösterildi.

Twitter, bu yıl oldukça fazla yeni özellik ile kullanıcılarını şaşırtmaya devam ediyor. Bu yılın başında kullanıcıların belirli bir ücret karşılığında özel içeriklere erişmesini sağlayan Super Follow (Süper Takip) özelliğini duyuran şirket, görünüşe göre özellik üzerinde yeni eklemeler yapmaya devam ediyor.

Yeni özelliğin Patreon’a rakip olabileceği dedikoduları ortalıkta tersine mühendislik uzmanı Jane Manchun Wong, Super Follow özelliğinin nasıl görüneceğini ekran görüntüleri ile paylaştı.

Super Follow hakkında ortaya çıkanlar:

Wong’un araştırmasına göre Super Follow sistemi yalnızca 10.000’den fazla takipçisi olan, son 30 günde en az 25 tweet paylaşmış ve en az 18 yaşında olan kullanıcılar ile sınırlı olacak. Super Follow’un ana özelliklerinden birisi de Süper Takipçilere (Super Followers) özel atılabilecek tweetler.

Tweeti görüntüleyemiyorsanız buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Wong ayrıca Super Followers programını kullanacak insanların içeriklerini belirtmesi için kategoriler olduğunu belirtti. Bu kategoriler, Facebook, Substack, Patreon, Twitch, YouTube, Spor, Podcast, Yetişkin İçerik ve OnlyFans gibi kategoriler olacak.

Twitter'dan açıklama gelmedi:

Twitter yetkilileri, Wong’un araştırması ve yaptığı paylaşımlar hakkında yorum yapmadı ancak daha önce resmi olarak yapılan açıklamada Super Follow, “Kullanıcıların aylık 4,99 dolar ödeyip 'özel' içeriklere erişecekleri bir abonelik sistemi” olarak tanıtılmıştı.

Twitter’ın geliştirici ekibi bu yıl oldukça yoğundu. Twitter Blue abonelik sistemini test etti, mavi tik sistemi önce açtı, sonra geri kapattı, tweetlerdeki görsellerin tam boy olarak görünmesini sağlayan özelliği getirdi, Android kullanıcılarının mesajlarında belirli kelimeleri arayabilmesi gibi özellikleri ekledi. Şimdi de aylık 5 dolarlık abonelik sisteminin üzerinde çalışıyor.