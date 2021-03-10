Dünyanın en popüler VIP taşımacılık servisi Uber, sarı taksiler aracılığı ile Ankara'da hizmet vermeye başladı. Üstelik Ankaralılar, mart ve nisan ayındaki bir yolculuklarında 40 TL indirimden faydalanabiliyorlar.

Bir dönem Türkiye’nin en önemli gündem maddelerinden biri olan Uber, şu ana kadar Türkiye’nin en büyük şehri olan İstanbul’da hizmet veriyordu. Resmi Twitter hesabından yeni bir açıklama paylaşan Uber Türkiye, bugünden itibaren Ankara’daki kullanıcıların da UberTaksi’yi kullanabileceklerini duyurdu.

Aslına bakacak olursak Uber, Türkiye’de 2014 yılından bu yana -olaylı ve aralıklı bir şekilde olsa da- hizmet veriyor. Ancak bugüne kadar Uber’in VIP taşımacılık hizmetinden yalnızca İstanbullular faydalanabiliyordu. Bugün itibarıyla ise Ankara’da da hizmet vermeye başlayan Uber, Ankaralıların UberTaksi üzerinden sarı taksi çağırmasını mümkün kılıyor.

Uber, Ankara'daki kullanıcılarına bir yolculukta 40 TL indirim sunuyor

Paylaşılan bilgilere göre Ankara’daki Uber kullanıcıları, “MERHABAANKARA” kodunu kullanarak mart ve nisan ayları boyunca Ankara’da gerçekleştirecekleri bir yolculukta 40 TL’ye kadar indirimden faydalanabilecekler.

Uber Türkiye, promosyon kodunun kullanımıyla ilgili olarak gelen “Promosyon kodunu nakit mi kullanıyoruz kredi kartı ile mi?” sorusunu ise “Promosyonlar, kampanya koşullarına uygun olarak bir sonraki yolculuğunuzda otomatik olarak uygulanacaktır” şeklinde yanıtladı.