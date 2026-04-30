Uber'e Şimdi de Otel Rezervasyonu Özelliği Geldi! Yakında Ev de Kiralayabileceksiniz

Uber, uygulamasına otel rezervasyonu özelliği de eklediğini açıkladı. Yavaş yavaş bir her şey uygulamasına dönüşüyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’de de faaliyet gösteren Uber, dünyanın en büyük ulaşım hizmetlerinden biri konumundaydı. Ancak şirket yalnızca taşımacılık değil, birçok farklı hizmeti de kullanıcılarına sunuyordu. Dün gerçekleştirilen bir etkinlikle de Uber’in hizmetlerine bir yenisinin daha eklendiği açıklandı.

ABD’li şirket tarafından yapılan açıklamaya göre artık uygulama üzerinden otel rezervasyonu da yapmak mümkün olacak. Artık kullanıcılar direkt olarak Uber yoluyla kalacakları yeri ayarlayabilecekler.

Uber'e Şimdi de Otel Rezervasyonu Özelliği Geldi! Yakında Ev de Kiralayabileceksiniz
Şimdilik sadece ABD’de sunuluyor

Uber’in otel rezervasyonu özelliği, şimdilik sadece Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kullanıcılara sunuluyor. Yakında diğer pazarlara da gelecek. Şirket, bu hamlesiyle birlikte araç çağırma hizmetinin çok ötesine geçerek kullanıcılarının hayatlarına çok daha farklı yollardan dahil olmayı ve onlara yeni hizmetler sunmayı amaçlıyor. Otel rezervasyonu özelliğiyle %20’e varan indirim ve %10 para iadesi gibi avantajlar sunulacağı da belirtilmiş.

Otel rezervasyonu özelliği, Expedia isimli rezervasyon platformu yoluyla gerçeğe dönüştü. Şirket, bu ortaklık sayesinde dünya çapında 700 bini aşkın otele erişimi uygulaması üzerinden sunabilecek. Ayrıca bu senenin sonlarında Vrbo isimli şirket ortaklığı sayesinde aynı zamanda ev kiralamanın da ekleneceğini açıkladı. Yani hem otel rezervasyonu hem de ev kiralamak mümkün olacak. Uber’in bu hamlelerle yavaş yavaş bir “her şey uygulaması”na dönüştüğünü söylemek mümkün.

