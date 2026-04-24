Tümü Webekno
Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

WhatsApp'a Çok İşinize Yarayacak Messenger Benzeri Sohbet Balonları Geliyor

WhatsApp, sohbet balonları özelliğini test etmeye başladı. Bu özellik, uygulamayı açma gereği kalmadan hızlı bir mesajlaşma deneyimi sunacak.

WhatsApp'a Çok İşinize Yarayacak Messenger Benzeri Sohbet Balonları Geliyor
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük online mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak için sürekli yeni özellikler test ediyordu. Şimdi ise mesajlaşma konusunda kullanıcıların çok hoşuna gidecek bir özelliğin test edildiği ortaya çıktı.

WABetaInfo’nun uygulamanın Android sürümünde test edildiğini fark ettiği bu özellik, Meta’nın bir diğer popüler mesajlaşma platformu Messenger’dan ilham alıyor ve sohbet balonlarını WhatsApp’a getiriyor.

İçerikten Görseller

WhatsApp'a Çok İşinize Yarayacak Messenger Benzeri Sohbet Balonları Geliyor
WhatsApp’a sohbet balonları geliyor

WhatsApp, yakında uygulamaya mesaj bildirim balonları getirecek. Böylece mesajlara yanıt vermenin yeni ve hızlı bir yolu eklenmiş olacak. Direkt olarak Android’in bildirim balonlarının entegre edileceğini söyleyebiliriz. Bu balonlar, sohbetlerin ekranda uçan ikonlar olarak görülmesini sağlıyor ve o an kullandığı farklı uygulamaları terk etmeden sohbetlere ulaşma imkânı tanıyor.

Tıpkı diğer uygulamalardakine benzer çalışacağını söyleyebiliriz. Bir kişiden veya gruptan mesaj aldığınızda ekranınızda uçan bir balon görmeye başlayacaksınız. Balonlar mesajı gönderenin profil fotoğrafını gösterecek. Balona bastığınızda bir WhatsApp sohbet arayüzü açılacak. Böylece o anki uygulamadan çıkmak zorunda olmadan mesajı okuyabilecek ve yanıt verebileceksiniz, mesajlarla işiniz bittiğinizde ne yapıyorsanız ona dönebileceksiniz. Yani WhatsApp uygulamasını açmanıza gerek kalmadan hızlı bir mesajlaşma imkânı sunacak. Özellik şu anda test aşamasında. Ne zaman sunulacağını bilmiyoruz.

Uygulama / Yazılım Kategorisinde En Çok Okunanlar

iOS 26.4.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

iOS 26.4.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

Dikey Video Bağımlılarına: Bu Ayar Sayesinde YouTube Shorts'tan Tamamen Kurtulabilirsiniz

Dikey Video Bağımlılarına: Bu Ayar Sayesinde YouTube Shorts'tan Tamamen Kurtulabilirsiniz

iOS 26.5 Beta 2 Yayımlandı: İşte Yenilikler!

iOS 26.5 Beta 2 Yayımlandı: İşte Yenilikler!

Google, Mac Bilgisayarlara Özel Gemini Uygulaması Yayımladı: Mac'inizin Yapay Zekâ Asistanı Olacak!

Google, Mac Bilgisayarlara Özel Gemini Uygulaması Yayımladı: Mac'inizin Yapay Zekâ Asistanı Olacak!

Okulda ve Ofiste de Her Kapıyı Açmak İsteyenlere: En İyi Ücretsiz VPN Uygulamaları

Okulda ve Ofiste de Her Kapıyı Açmak İsteyenlere: En İyi Ücretsiz VPN Uygulamaları

Fransa "Dijital Bağımsızlık" İçin Devlet Kurumlarındaki Tüm Bilgisayarlardan Windows'u Kaldırıyor

Fransa "Dijital Bağımsızlık" İçin Devlet Kurumlarındaki Tüm Bilgisayarlardan Windows'u Kaldırıyor

Whatsapp

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Fiat'ın Egea Yerine Türkiye'de Üreteceği Yeni Otomobilin Yeni Fotoğrafları Ortaya Çıktı: İşte Muhtemel Özellikleri

Fiat'ın Egea Yerine Türkiye'de Üreteceği Yeni Otomobilin Yeni Fotoğrafları Ortaya Çıktı: İşte Muhtemel Özellikleri

Volkswagen, Otomotiv Sektörünü Derinden Etkileyecek Yeni Bir Stratejiye Geçiyor

Volkswagen, Otomotiv Sektörünü Derinden Etkileyecek Yeni Bir Stratejiye Geçiyor

Google’dan 23 Nisan Sürprizi: Bu Site Sizi 1920'ye Işınlayacak

Google’dan 23 Nisan Sürprizi: Bu Site Sizi 1920'ye Işınlayacak

135 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

135 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Tesla Türkiye’ye Bakanlıktan ÖTV Cezası: 1.300’den Fazla Satış İncelendi

Tesla Türkiye’ye Bakanlıktan ÖTV Cezası: 1.300’den Fazla Satış İncelendi

Elektrikli Renault Scenic E-Tech Türkiye’de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı ve Sunduğu Menzil

Elektrikli Renault Scenic E-Tech Türkiye’de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı ve Sunduğu Menzil

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com