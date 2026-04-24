WhatsApp'a Çok İşinize Yarayacak Messenger Benzeri Sohbet Balonları Geliyor

WhatsApp, sohbet balonları özelliğini test etmeye başladı. Bu özellik, uygulamayı açma gereği kalmadan hızlı bir mesajlaşma deneyimi sunacak.

Dünyanın en büyük online mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak için sürekli yeni özellikler test ediyordu. Şimdi ise mesajlaşma konusunda kullanıcıların çok hoşuna gidecek bir özelliğin test edildiği ortaya çıktı.

WABetaInfo’nun uygulamanın Android sürümünde test edildiğini fark ettiği bu özellik, Meta’nın bir diğer popüler mesajlaşma platformu Messenger’dan ilham alıyor ve sohbet balonlarını WhatsApp’a getiriyor.

WhatsApp’a sohbet balonları geliyor

WhatsApp, yakında uygulamaya mesaj bildirim balonları getirecek. Böylece mesajlara yanıt vermenin yeni ve hızlı bir yolu eklenmiş olacak. Direkt olarak Android’in bildirim balonlarının entegre edileceğini söyleyebiliriz. Bu balonlar, sohbetlerin ekranda uçan ikonlar olarak görülmesini sağlıyor ve o an kullandığı farklı uygulamaları terk etmeden sohbetlere ulaşma imkânı tanıyor.

Tıpkı diğer uygulamalardakine benzer çalışacağını söyleyebiliriz. Bir kişiden veya gruptan mesaj aldığınızda ekranınızda uçan bir balon görmeye başlayacaksınız. Balonlar mesajı gönderenin profil fotoğrafını gösterecek. Balona bastığınızda bir WhatsApp sohbet arayüzü açılacak. Böylece o anki uygulamadan çıkmak zorunda olmadan mesajı okuyabilecek ve yanıt verebileceksiniz, mesajlarla işiniz bittiğinizde ne yapıyorsanız ona dönebileceksiniz. Yani WhatsApp uygulamasını açmanıza gerek kalmadan hızlı bir mesajlaşma imkânı sunacak. Özellik şu anda test aşamasında. Ne zaman sunulacağını bilmiyoruz.