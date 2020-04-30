Assassin’s Creed: Valhalla'nın Oyun İçi Görüntüleri

Ubisoft’un bugün tanıttığı yeni oyunu Assassin’s Creed: Valhalla, aynı zamanda ilk fragmanına da bugün kavuşmuştu. Peki oyunun içi nasıl gözüküyor? İşte bu sorunun cevabı da yine Ubisoft tarafından verildi.

2007 yılından bu yana bizimle birlikte olan Assassin’s Creed, bugün yeni bir oyuna daha kavuştu. Geliştirici şirket Ubisoft, daha önce Twitch üzerinde yaptığı yayında yeni oyun hakkında bilgiler paylaşmış, birlikte çalıştığı ünlü sanatçı BossLogic ise yeni oyun için canlı olarak bir çizim yapmıştı.

Tüm bu gelişmelerin ardından Ubisoft, oyuncuları Viking Çağı’na götürecek Assassin’s Creed: Valhalla’yı duyurdu. Orijinal serinin birkaç yüz yıl öncesinde geçecek olan yeni oyun hakkında merak düzeyimiz oldukça yükselmişken Ubisoft, oyundan oyun içi görüntüler paylaştı.

Assassin’s Creed: Valhalla’dan ekran görüntüleri geldi

Assassin’s Creed: Valhalla’dan gelen ilk fragman, tamamen özel efektlerle oluşturulmuştu. İşte oyunun içini ve gerçek grafiklerini merak eden oyuncular içinse Ubisoft, az önce yeni görseller paylaştı. Ubisoft’tan gelen görsellerde oyunun atmosferine, dünyasına, karakterlere, yerlere, dövüş sahnelerine ve ekipmanlara yer verildi.

Görsellerde de görüldüğü üzere Assassin’s Creed: Valhalla, bizi muhteşem manzaralar ve detaylarla karşılayacak. Tabii bu konu bizi sevindirse de muhtemelen birçoğumuzun aklına bu oyunu oynayıp oynayamayacağımız sorusu takılacak. Bu sorunun cevabını muhtemelen önümüzdeki günlerde alacağız.

Yukarıdaki görsellere bakarak anlayabileceğimiz gibi Assassin’s Creed: Valhalla, bize bu serinin daha önce yaşatmadığı bir deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor. Grafik anlamında muhteşem görünen oyun, görsellerdeki detaylara bakacak olursak oyunculara harika aksiyon anları yaşatacak.

Tüm bunların yanı sıra elbette Valhalla dünyasında savaşmak isteyen oyunculara birçok farklı ekipman sunulacak. Gördüğümüz ekipmanların hepsi kontrol ettiğimiz karakter tarafından kullanılabilecek mi bilmiyoruz ancak yine de bu oyun ortalığı kasıp kavuracak gibi duruyor.

Bugün duyurusu yapılan Assassin’s Creed: Valhalla hakkında daha fazla detaya ulaşmak için bu yazımızı okuyabilirsiniz. Bununla birlikte oyunun yayınlanan ilk fragmanını da şu bağlantıya tıklayarak izleyebilirsiniz.