Ubisoft'tan Mona Lisa'ya Saldırı Hakkında Güldüren Açıklama

Far Cry, Tom Clansy’s ve Assassin's Creed gibi serilerin yayıncısı olan Ubisoft Türkiye, ünlü Mona Lisa tablosuna yapılan saldırı hakkında oldukça ilginç bir yaklaşım sergiledi. Açıklamaya göre Assassin's Creed serisi ile tanıdığımız suikastçıların konuyla bir alakası yok.

Geçtiğimiz gün Fransa’daki Louvre Müzesi’nde sergilenen dünyaca ünlü Mona Lisa tablosu, oldukça garip bir şekilde saldırıya uğramıştı. Kendisini tekerlekli sandalyede yaşlı bir kadın olarak gizleyen saldırgan, tabloya pasta fırlatmıştı. Ancak neyse ki tablo zarar görmedi.

Bu olayın ardından Far Cry, Tom Clansy’s ve Assassin's Creed gibi dünyaca ünlü serilerin yayıncısı olan Ubisoft’un Türkiye Twitter hesabı, konuyla ilgili oldukça ilginç bir açıklama yaptı.

‘Saldırıyı Assassin’ler Yapmadı’

Resmi Twitter hesabından bir yazı paylaşan Ubisoft Türkiye, Assassin's Creed serisine gönderme yaparak, “Dünyaca ünlü başyapıt "Mona Lisa", kılık değiştirme konusunda yetenekli bir adam tarafından pastayla saldırıya uğradı ve şüpheli ile Suikastçı Kardeşliği (Assassin's Creed) arasında bir bağlantı olup olmadığı hakkında sorular aldık. Suikastçı Kardeşliği; ortak teknik uzmanlığa rağmen, sanatçı Leonardo Da Vinci ve sevgili Ezio Auditore ustamız arasındaki ömür boyu sürecek dostluk adına, bu olaya hiçbir şekilde karışmadıklarını ve şüpheli ile herhangi bir bağlantılarının olmadığını açıklığa kavuşturmak ister.” diyerek oyundaki suikastçıların konuyla herhangi bir alakası olmadığını açıkladı.

Serinin 3. oyunu olan Assassin's Creed Brotherhood’da Leonardo Da Vinci’nin ana karakterimiz Ezio Auditore’ye Mona Lisa tablosunu gösterdiği bir sahne vardı. Serinin 2. ve 3. oyunlarında ünlü ressam ve mucit Da Vinci, sık sık karakterimize yardımcı oluyordu. Ubisoft Türkiye ise bu bağlantıyı kullanarak gündemi yakalayan ilginç bir paylaşım hazırladı.

Tabii ki Mona Lisa tablosunun dünyaca ünlü ve çok değerli bir tablo olduğu göz önüne alındığında bu tarz bir 'eylem' de tüm dünyaya yayılıyor. Tablonun zarar görmemiş olması sebebiyle de yapılan bu eylem yalnızca bir girişim olarak kaldı. Tüm dünyanın konuştuğu bu girişim, oyun dünyasında bile kendine bir yer edinmeyi başarmış görünüyor.