Pek çok sevilen oyunu olan Ubisoft, PlayStation'a geliyor. Üstelik Ubisoft, platforma yeni bir abonelik sistemi ve pek çok oyunu da beraberinde getiriyor. Peki bu oyunlar hangileri ve yeni abonelik sistemi ne zaman gelecek?

Bugün yapılan açıklamayla yenilenen abonelik sistemi PlayStation Plus’a gelecek pek çok yeni ücretsiz oyun duyuruldu. Oyuncuların yüzünü güldüren paylaşımın hemen ardından ise yeni bir haber daha geldi.

Ubisoft’un oyun servisi Ubisoft Plus’ın yakında PlayStation’a geleceği duyuruldu. Tabii Ubisoft Plus’ın PlayStation’a gelmesi beraberinde birçok oyunun da konsola ekleneceği anlamına geliyor. Peki bu oyunlar hangileri ve Ubisoft Plus, PlayStation’a ne zaman geliyor? Gelin birlikte bakalım.

Ubisoft Plus’ın PlayStation için yeni abonelik sistemi geliyor!

Ubisoft’un PlayStation’a gelmesiyle birlikte platforma gelecek olan oyunlarda ek içerik paketleri ve ödüller de sunulacak. Ubisoft, çok sayıda klasik oyunu ve premium sürümünü de platforma eklemiş olacak. Bununla birlikte Ubisoft’un PlayStation için özel bir abonelik sistemi geliyor. Ubisoft+ Classics adı verilen abonelik sistemi 24 Mayıs’tan itibaren kullanıcıların beğenisine sunulmaya başlayacak.

Yeni abonelik sisteminin şimdilik 27 oyunu içerdiği bildiriyor. Ancak bu sayının 2022 yılının sonlarına doğru 50’ye çıkartılması planlanıyor. PlayStation oyuncuları için sevilen Ubisoft oyunlarını konsola taşıyacak bu yeni sistem, 24 Mayıs’ta Asya’da, 13 Haziran’da Kuzey ve Güney Amerika’da, 23 Haziran’da Avrupa’da PlayStation Plus Extra ve PlayStation Plus Premium abonelikleriyle birlikte piyasaya sürülecek.

PlayStation oyuncuları için erişime açılacak oyunlar: