THY, Kabil'e Tahliye Uçağı Gönderdiğini Duyurdu

Radikal İslamcı örgüt Taliban'ın kontrolü altına geçen Afganistan, Türk Hava Yolları'nı harekete geçirdi. Kabil'e olan tüm uçuşları iptal eden şirket, sabah saatlerinde gönderdiği bir uçak ile Türk vatandaşları ve Türkiye'de yaşayan yabancı uyrukluların tahliyesini yapacak.

Dünya son birkaç gündür, bir Orta Asya ülkesi olan Afganistan'daki gelişmelere odaklanmış durumda. Türkiye'de daha çok mülteciler nedeniyle gündem olan ülkede Radikal İslamcı bir grup olan Taliban, ülkenin neredeyse tamamen kontrol altına almış durumda. Afganistan'daki belirsizlik hali devam ederken Türk Hava Yolları, Afganistan'la ilgili aldığı yeni kararları açıkladı.

THY'den yapılan açıklamalarda, Afganistan'a planlanan bütün Kabil uçuşlarının iptal edildiği belirtildi. Ayrıca THY, TC-JJM kuyruk tescilli yolcu uçağını bir seferliğine Kabil'e gönderdi. Sabah saat 07:00 itibarıyla Kabil'e iniş yapan yolcu uçağı, Türk vatandaşları ve Türkiye'de ikamet eden eden yabancı uyruklu kişilerin tahliyesini yapacak. Uçağın toplam 324 yolcu taşıması ve saat 14:35'te İstanbul'a iniş yapması bekleniyor.

Yolculara karantina uygulanacak

Koronavirüs tedbirlerine ilişkin de açıklamalarda bulunan şirket, getirilen yolculara karantina uygulanacağını duyurdu. Bu bağlamda Türk vatandaşları ile Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklular, 14 gün ev karantinasına alınacaklar. Tahliye uçağı ile getirilecek diğer yolcular ise İstanbul'da belirlenmiş olan 11 otele aktarılacaklar. O yolcular da bu otellerde karantinaya alınacak.

Dünyanın gözü Afganistan'ın üzerindeyken Taliban'ın bu denli hızlı ilerleyişi, askeri uzmanları da şaşırtmış durumda. Öte yandan hükümet de hiçbir şey yapmayacak gibi görünüyor. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban'ın hızlı ilerleyişi üzerine ülkeyi terk ederek Tacikistan'a gitti. Taliban ise ülkedeki hakimiyetini resmi olarak da duyurdu. Kendi yönetim biçimine göre kararlar alan Taliban, Paktiya’da koronavirüs aşısı vurulmasını yasaklamakla işe başladı...