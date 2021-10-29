Hepsiburada’nın ardından popüler eğitim platformu Udemy’de Nasdaq borsasında listelendi.

Türkiye’deki en büyük eğitim platformlarından olan Udemy, özellikle yazılım, girişimcilik ve uygulama eğitimleri gibi kurslarıyla ülkemizde ve dünya çapında oldukça ilgi çeken bir platform. Platformun temel amacı, alanında yetkin kişilerin verdiği kurslar sayesinde herkesin her bilgiye erişebilmesi.

2009 yılında temelleri ODTÜ’de atılan Udemy, Silikon Vadisi’ne taşındıktan sonra büyün dünyada bilinen ve ilgi gören bir eğitim platformu haline gelmişti. Şirket, bugün Nasdaq borsasındaki yerini alarak küresel çapta göğsümüzü kabartan şirketler arasındaki yerini aldı.

Geçen yıl yatırım almıştı

Udemy, geçtiğimiz yılın Kasım ayında 3,25 milyar dolar değerlenmenin üzerine 50 milyon dolarlık yatırım alarak büyük bir yükseliş yaşamıştı. Aradan 1 yıl geçmeden şirket, Nasdaq borsasındaki yerini aldı.

Şirketin kurucularından Eren Bali, şirketin kuruluş amacını şu cümlelerle özetledi;

Çevrimiçi öğrenme hayatımı derinden değiştirdi ve kendimi dünyanın her yerindeki insanların kendileri için yeni olasılıklar açmaları ve tam potansiyellerine ulaşmaları için bir yol yaratmaya adadım.

Hepsiburada, Getir ve Trendyol’un ardından Udemy de küresel çapta ülkemizi gururlandırmayı başardı.