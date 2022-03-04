Ukrayna'dan Samsung'a 'Rusya'dan Çekilin' Çağrısı

İşgal altındaki Ukrayna'nın teknoloji devlerine Rusya için yaptığı çağrılar devam ediyor. Şimdi de Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov, Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'tan hizmetlerini Rusya'da durdurmasını istedi.

Son bir haftadır tüm dünyada Rusya-Ukrayna savaşının konuşulan tek konu olduğunu söylemek pek yanlış olmaz. Rusya’nın 24 Şubat günü yaptığı açıklamaların ardından askeri birlikler Ukrayna topraklarına girmeye başlamıştı. Birçok insanın hayatını kaybettiği bu savaş, her sektörden olduğu gibi teknoloji sektöründen de büyük tepki ile karşılanmış, yaptırımların ortaya çıkmasına sebep olmuştu.

Google, Apple ve Meta gibi şirketlerin Rusya’ya karşı yaptırımlar uygulamaya başladığını sizlere aktarmıştık. Bunun yanı sıra dev müzik platformu Spotify, Cyberpunk 2077 oyununun geliştiricisi CD Projekt Red gibi birçok diğer şirketten de benzer kararlar gelmişti. Şimdi de son günlerde konu hakkında birçok açıklamalarda bulunan Ukrayna Başkakan Yardımcısı Mykhailo Federov, diğer teknoloji şirketlerine çağrıda bulundu ve bir nevi internetin Rusya’dan fişinin çekilmesini istemeye devam ettiklerini gösterdi.

Ukrayna’dan Samsung’a çağrı

Federov, bugün yaptığı paylaşımla birlikte Güney Kore merkezli şirket Samsung’a çağrıda bulundu. Federov, paylaşımıyla Samsung yetkililerine seslenerek, Rusya’da Samsung Pay ve Galaxy Store’a erişimi engellenmesini istedi. Samsung’u tarihin bir parçası olmaya davet eden Federov, tüm Samsung hizmetlerinin ülkede durdurulması ricasında da bulunmayı ihmal etmedi.

Bunun yanı sıra daha önce yapılan açıklamalarda da dev ödeme şirketleri Visa ve Mastercard’a da çağrıda bulunuldu. Federov, bu iki şirketin de Apple Pay ve Google Pay gibi Rusya’dan çıkmasını istedi. Ayrıca geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir gönderide de Xbox ve Playstation gibi oyun platformlarından Rusya’ya karşı hamle yapması istedi.

Başbakan Yardımcısı, geçtiğimiz günlerde yaptığı diğer açıklamalarda da isteklerini bir adım öteye götürdü ve Rusya’nın internete erişiminin engellenmesi gerektiğini belirten açıklamalarda bulundu. Ancak bu talep, gelen eleştirilerin ardından İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (ICANN) tarafından reddedildi.

Kısacası savaş hızını kesmeden sürerken bazıları ‘abartı’ olarak nitelendirilebilecek olan yaptırımlar da Rusya’ya karşı gelmeye devam ediyor. Ayrıca bu kriz, işgal altındaki Ukrayna’nın teknoloji şirketlerinden bu tarz taleplerde bulunmaya devam edeceğini de gözler önüne seriyor. Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.