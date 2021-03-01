Unc0ver, Tüm iPhonelarda Çalışan Bir Jailbreak Yayınladı

Uzun zamandır birçok jailbreak ekibi iOS’u kırmayı bırakmıştı. Uzun zamandır piyasada sağlıklı bir jailbreak bulmak oldukça zor hale gelmişti. Unc0ver Ekibi duyurduğu yeni jailbreak ile birçok iPhone kullanıcısını mutlu etti.

Jailbreak bir sektör olmaktan ziyade tersine mühendisliğin net olarak uygulanabildiği nadir yazılım alanlarından biri. iOS için jailbreak üretebilmekse oldukça zor bir iş. Uzun zamandır birçok jailbreak topluluğu Apple’ın uyguladığı yeni güvenlik önlemleri nedeniyle dağılma noktasına gelmişti.

iOS ekosisteminin önemli parçalarından olan Unc0ver ekibi’nin geçtiğimiz hafta sonu yayınladığı yeni jailbreakle birçok uygulama kullanılabilir olacak. iOS 14 içindeki cicuta_verosa açığını kullanarak yapılan jailbreak şu anda indirilip kullanılabilir halde.

Cydia tabanlı paket yönetimi de geliyor

Unc0ver 6.0 Cydia tabanlı bir paket yönetimini getirirken tam bir jailbreak hizmeti sunuyor. iOS 14.4 güncellemesini yüklediyseniz Unc0ver 6.0 aracını kullanmamanız en mantıklı hamle olacaktır. Unc0ver 6.0’ı iPhone 6s’ten itibaren kullanabilirsiniz.

Pwn20wnd’ın tüm iOS kullanıcıları için yayınladığı jailbreak yazılımı iPhone 12 için yayınlanmış ilk jailbreak yazılımı olma özelliğini de taşıyor. Şu anda küçük çökme sorunları yaşansa da güncellemeler ile Unc0ver 6.0 daha stabil hale gelecek. Jailbreak grupları daha sağlıklı versiyonlar için yeni güvenlik açıkları aramaya devam ediyor. Jailbreak yazılımlarını özgürlük olarak nitelendirebilirsiniz ancak Apple bu konuda jailbreaklerin stabilizasyonu ve güvenliği tehdit edebileceğini belirtiyor.

Sizler iPhone telefonlarınızda jailbreak kullanıyor musunuz? Unc0ver 6.0 konusunda ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın.