Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte gerçekleştirdiği canlı yayınla gündeme gelen Jahrein, ifadesi alınmak üzere karakola çağrıldı. Ünlü yayıncı, ifadeye çağrılma sebebini bilmediğini söyledi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geçtiğimiz haftalarda PqueeN’in canlı yayınına katılmıştı. Geçtiğimiz günlerde de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, açtığı Twitch hesabıyla gündeme gelmişti. Şimdiyse yine geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği canlı yayınla birlikte Jahrein (Ahmet Sonuç) gündemde.

Ülkemizin en önde gelen yayıncılarından olan Jahrein, Twitter üzerinden ifadesi alınmak üzere karakola çağrıldığını takipçileriyle paylaştı. Durumu takipçilerine sıralı gönderiler şeklinde aktaran ünlü yayıncı, ifadeye çağrılma sebebini bilmediğinden ve pek çok kişinin aksini iddia etmesine karşın karışık halde olan dosyasından da bahsetti.

Jahrein’in attığı tweet’ler:

Jahrein, konuya direkt girdiği tweet'lerine karakoldan arandığını ve tekrar ifadeye çağrıldığını belirterek başladı. Geçmişte çağrıldığı şubelerin numaralarının kendisinde kayıtlı olduğundan ve konuyla ilgili henüz bilgisi olmadığından bahseden yayıncı, kendisi hakkında haksız ifadelerde bulunan, bahsettiği kadar sıkıntıda olmadığını iddia eden insanlara da cevap verdi.

Dosyasının karışık olduğundan ve herhangi bir olayla ilgisi olmamasına karşın eşinin paylaştığı gönderilerin de dosyaya dahil edildiğini belirten Jahrein; kendisine, sevdiklerine ve değerlerine hakaretlerde bulunan 16 kişiden de şikayetçi olduğunu ve onlardan gelecek olan haberi bir süredir beklediğini, fakat iş kendisine döndüğünde hemen arandığını ifade etti.

Jahrein, gönderilerinin sonunda, korkmadığını ve diğer insanların da konuşmaktan korkmamaları gerektiğini ifade etti. Bu gönderilerin sonuna da akıl sağlığının gayet yerinde olduğunu, asla pes etmeyeceğini ve kendine zarar vermeyeceğini de ekledi.