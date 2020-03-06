Tüketici haklarında yeni dönemi başlatacak ürün güvenliği düzenlemesi yasalaştı. Bir ürünün tüketiciye zarar vermesi durumunda imalatçı ya da ithalatçı, ürünün zarar verdiği tarihten başlamak üzere 10 yıl içerisinde tüketiciye tazminat ödemek zorunda kalabilecek.

Giyimden beyaz eşyaya, gıdadan mobilyaya tüketici haklarında yeni dönemi başlatacak ürün güvenliği düzenlemesi, TBMM Genel Kurulu'ndaki mesainin ardından yasalaştı. Yeni yasayla birlikte güvensiz ürünlerde 'ürün sorumluluğu' tazminatı getiriliyor. Buna göre alınan ürün bir kişiye veya mala zarar verirse sorumluluk üretici ya da ithalatçıda olacak. Ürünün sahibi tüketici, zararın meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıl içerisinde üreticiden tazminat talep edilebilecek.

Yasayla birlikte ihraç ürünler de ürün güvenliği kapsamında incelenecek, uygun olmayan ürünü piyasada bulunduranlara ceza verilecek. Bunların yanı sıra ayıplı ya da bozuk çıkan ürünleri iade etmenin kolaylaşacağı belirtiliyor. Yasadaki yeni maddeler kapsamında internetten satışlara da sıkı denetim gelecek.

500.000 TL'ye kadar idari para cezası geliyor:

Ürün güvenliği düzenlemesiyle birlikte uygunsuz ürünleri üreten, satan veya ihraç edenlere 2.000 TL'den 250.000 TL'ye kadar ceza kesilmesi gündeme gelecek. Ürünlerinin güvenilirliği teyit edilmeyen satış yerlerine verilecek para cezasının aralığıysa 3.000 TL'den başlayıp 15.000 TL'ye kadar çıkıyor. Güvensiz ve riskli ürün satanlaraysa 500.000 TL'ye kadar idari para cezası verilebilecek.

Avrupa Birliği'ne uyum mevzuatı kapsamında gündeme gelen Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu, piyasaya arz edilmesi hedeflenen, arz edilen, piyasada bulundurulan veya hizmete sunulan tüm ürünleri kapsayacak. AB üyesi ülkelere ihraç edilen veya ihracı hedeflenen ürünler, bu düzenleme kapsamında piyasaya arz edilmiş sayılacak.

AB üyesi ülkeler dışındaki ülkelere ihraç edilen veya edilmesi hedeflenen ürünlerse düzenlemenin kapsamı dışında kalacak ancak bu ürünlerin de güvenli olması, tağşişe (bir ürünün içine başka bir şey karıştırma) konu olmaması ve ürüne ilişkin işaretleme, etiketleme ve belgelendirmenin alıcıyı yanıltmayacak şekilde yapılması zorunlu olacak. Ürünlere ilişkin teknik düzenlemeler, yetkili kuruluşça yapılacak.