Güvenilir Olmayan Ürünler İçin Tazminat Hakkı Geliyor

Tüketici haklarıyla ilgili yeni bir yasa tasarısı üzerinde çalışılıyor. Kısa bir süre sonra hayatımıza girmesi beklenen yeni yasa, satıcı ve e-ticaret platformlarının, ürünlerinden daha çok sorumlu hale getirecek. İhraç ürünleri de kapsayan düzenleme, satıcı ve platformlara ağır cezalar getiriyor.

Tüketici haklarının korunması, günümüzün en önemli konularından bir tanesi. Çünkü zaman zaman yaşanan olaylar, tüketici açısından hiç istenmeyen sonuçlar doğurabiliyor ve yasadaki bazı boşluklar, tüketicileri bu tarz konularda çaresiz bırakabiliyor. Şimdiyse tüketici haklarını korumak için yeni bir kanun düzenlemesi üzerinde çalışılıyor ve bu düzenleme, yaşanan bazı mağduriyetleri giderecek gibi görünüyor.

Söz konusu düzenleme, güvenilir olmayan ürünlerle ilgili olarak karşımıza çıkıyor. Buna göre bundan sonra tüketiciler, güvenilir olmayan ürünler için tazminat hakkına sahip olacaklar ve bu konudaki zaman aşımı 10 yıl olacak. Yeni düzenleme, e-ticaret siteleri ve ilgili ürünün reklamını yapan medya kurum ve kuruluşlarını da kapsıyor. Yani e-ticaret platformları ve reklam şirketleri de söz konusu ürünlerden sorumlu olacaklar.

Teklife göre bir kişiye ya da mala zarar veren güvenilir olmayan ürün, üretici ve ithalatçının sorumluluğu altına girmiş olacak. Ayrıca satıcıların, bu tarz ürünlerde zorunlu tuttukları ve yaşanabilecek sorunlardan kendisini kurtaran sözleşmeler de artık geçerli olmayacak. Yani bundan sonra hem üretici hem de satıcı, sattığı bir üründen tam anlamıyla sorumlu olacak.

Söz konusu yasa tasarısı, ihraç ürünlerini de kapsıyor. Üstelik ürettikleri ürünleri diğer ülkelere ihraç eden satıcılar, artık çok daha büyük sorumluluklar alacaklar. Öyle ki, ihraç edilen bir ürün; gittiği ülkenin kurallarına uymuyorsa, içerik yanlış belirtilmişse ve son kullanma tarihi değiştirilmişse, satıcının başı ciddi anlamda ağrıyacak. Durumun bildirilmesi durumunda ilgili satıcılara soruşturma açılacak ve satıcının hatalı olduğu tespit edilirse, çeşitli yaptırımlar uygulanacak.

Ürün güvenliğini dikkate almayan e-ticaret platformlarına 40 bin TL'ye kadar ceza

Kanunlaşması beklenen yasa tasarısı, satıcılara uygulanacak cezaları da ortaya koyuyor. Öyle ki ürünlerinin güvenilirliğini teyit etmeyen satıcılar, 3 bin ila 15 bin TL arasında cezaya mahkum edilecekler. Bu konuda e-ticaret platformları da 8 bin ila 40 bin TL arasında değişen tutarlarla ceza ödemek durumunda kalacaklar.