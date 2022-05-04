Uyurkenki Halleriyle Hepimizi Kıskandıracak 12 Hayvan

Uyumak, biz insanlar kadar hayvanlar için de hayati bir öneme sahip. Gün içerisinde enerjimizi toplamamız için gerekli olan uyku, hayvan dostlarımıza fazlasıyla yakışıyor. Bugün sizlere hayvanların uyurken nasıl göründüğünü aktaracağız.

Biz insanların uykuya ihtiyacı olduğu gibi hayvan dostlarımız da uykuya ihtiyaç duyar. Üstelik biz insanlar için günde 8 - 10 saat arası uyku yeterliyken bazı hayvanlar günün 22 saatinde uyuyabilirler. Her ne kadar hayvanlar da bizler gibi uyusa da doğal ortamlarında bu canlıların uyuduğunu pek göremiyoruz. Belgesellerde de genelde aksiyonun bol olduğu anlar kaydedildiği için canlıların nasıl uyuduğu konusunda pek fazla bilgi sahibi değiliz.

Bugün sizlere hayvan dostlarımızın uyuduğunda nasıl göründüklerini aktarmaya çalışacağız. Evlerimizde olan kedi ve köpeklerimizin ne kadar tatlı bir şekilde uyuduklarını muhtemelen biliyorsunuz. Peki aslan, zürafa, fil gibi canlılar nasıl uyuyor? Hadi gelin hepsi birbirinden tatlı bir şekilde uyuyan hayvan görsellerine bakalım.

Uyumanın Bir Sanat Olduğunu Kanıtlayan 12 Hayvan

Bu kırmızı pandamızın çok uykusu gelmiş olmalı.

Uyku deyince ilk akla gelen hayvanlardan birisi de koala. Koalalar günde ortalama 18 ila 22 saat arasında uyurlar.

Hazır gölgeyi bulmuşken biraz şekerleme yapayım diyen bir maymun bırakıyoruz şuraya.

Tembel hayvan isminin tam karşılığını veren sevimli dostumuz.

Ormanın kralı olmak öyle kolay değil. Aslanlar günün en az 18 saatini uyuyarak değerlendiriyorlar.

Bu fotoğraftan lemurların birlikte uyumayı sevdikleri çıkarımını yapabiliriz.

Uyumanın en çok yakıştığı hayvanlardan biri de pandalar.

Ayıların o koskoca cüssesinin altında tatlı bir karakteri olduğunu düşündürtmüyor mu?

Kim bilir rüyasında hangi fındığın peşinde koşuyor tatlı sincap?

Zürafa kardeşimiz kendini yılan yapmış.

Şuraya içi geçmiş bir fil bırakıyoruz.

Her ne kadar uzaylı olduklarını düşünsek de çok tatlı uyuduklarını söyleyebiliriz.