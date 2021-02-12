Uzaya Gidecek İlk Türk'ün Sahip Olması Gereken Özellikler

Uzaya gidecek Türk vatandaşının sahip olması gereken özellikler açığa çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından edinilen bilgilere göre uzaya gidecek kişi, havacılık geçmişine sahip olmasının yanı sıra bazı fiziksel özelliklere de sahip olmalı.

Türkiye'nin yeni gündemi haline gelen Milli Uzay Programı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Anadolu Ajansı, uzaya gidecek Türk vatandaşında hangi yetkinlikler olması gerekeceğini, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan edindiği bilgiler aracılığıyla kamuoyuna açıkladı. Yapılan açıklamalara göre uzaya göndereceğimiz vatandaşımız, çok ciddi bir süreçten geçecek.

Edinilen bilgilere göre uzaya gidecek vatandaşımız, diğer her şeyden önce havacılık geçmişine sahip olacak. Bununla birlikte havacılık ve uzay ile spor ve psikoloji alanında uzmanlar, birtakım kriterler belirleyecekler. Ancak bu esas kriterler haricinde uzaya gidecek kişinin mühendislik ve uzay bilimleri ile matematik alanında ileri seviyede bilgi sahibi olması gerekecek. Ayrıca tüm bu gereksinimleri taşıyan uzay yolcumuz, belirli fiziksel özelliklere de sahip olmak durumunda olacak.

3 aday seçilecek, bunlardan 1 tanesi uzaya gidecek

Anadolu Ajansı'nın edindiği bilgilere göre uzaya gidecek vatandaşımızın, uzayda giyilecek elbiseye uyumlu bir fiziksel yapıda olması gerekecek. Ayrıca bu vatandaşın şahin keskinliğinde gözlerinin olması, bu bağlamda her iki göz seviyesinin de 20/20 olması gerekecek. Bununla birlikte tansiyon hastası bir vatandaş, uzaya gidemeyecek. Öte yandan alkol ve sigara kullanılmaması, kronik ya da psikolojik bir rahatsızlığın bulunmaması gibi çeşitli şartlar da bulunuyor.

Yetkili kurumlar, uzaya gidecek vatandaşımız için 3 aday belirleyecekler. Bu adaylar sivil ya da askeri havacılık geçmişi olan birisi olabilecek. Yaklaşık 2 yıl boyunca bir eğitime katılacak vatandaşlardan bir tanesi, eğitimi veren kurum yetkilileri tarafından "en başarılı" olarak seçilecek. İşte bu kişi de uzaya giden ilk Türk olarak adını tarihe yazdırmış olacak. Uzaya gidecek vatandaşımız, bu yolculuk kapsamında kendisine verilecek görevleri de yerine getirecek.