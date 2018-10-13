Uzaya Giden İlk İnsan: Yuri Gagarin

Yuri Gagarin, uzayın içinde süzülebilen ilk insandı.

12 Nisan 1961 tarihinde, kitaplara ve arşivlere not düşülecek bir olay yaşandı. Vostok-1 uzay aracıyla Sovyetler Birliği'ne bağlı Astronot Yuri Gagarin, Dünya yörüngesinde tam 108 dakika boyunca dolaşmayı başardı. Uçuşun ardından Yuri Gagarin, Sovyetler Birliği'nde bir kültür kahramanı haline geldi. Bugün bile, bu tarihi uçuştan 60 yıla yakın zaman geçmesine rağmen Gagarin'in Rus uzay müzelerinde çok sayıda eseri, büstü ve onuruna sergilenen heykelleri bulunuyor.

Gagarin'in kalıntıları Moskova'da bulunan Kremlin'e gömüldü. Uzay aracının bir kısmı ise 'RKK Energiya' müzesinde sergileniyor. Gagarin'in kullandığı bu uzay aracı, Amerika ve Rusya arasında teknolojik rekabet yaşanan zamanların en dolu olduğu zamanlarda geliştirilmişti. Sovyetler Birliği Ekim 1957 tarihinde uzaya ilk yapay uyduyu göndermişti. Sovyetler, bu görev öncesi Vostok uzay aracının bir prototipini yaptı ve bu prototip ile bir test uçuşu da gerçekleştirdi. Sovyetler, bu uçuş sonrası aracın insan göndermeye uygun olduğu kararını verdi.

Dünyaya döndüğünde, Gagarin uluslararası bir kahramandı. Yüz binlerce insanın tezahüratı eşliğinde inişini tamamladı. Eve döndüğünde Gagarin, Sovyetler'de milletvekili oldu ve Kozmonotların Ayrılığı komutanlığına atandı. Sovyetler böyle önemli bir kamu figürünü kaybetme riski istemedikleri için Gagarin'in uzaya dönmesine izin vermekten çekiniyorlardı. Ancak Hava Kuvvetleri için test uçuşları yapmaya devam etti.