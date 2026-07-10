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VALORANT Game Changers EMEA Büyük Finali İstanbul'da Gerçekleşecek

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VALORANT Game Changers EMEA Stage 3 Büyük Finali, 30 Ağustos'ta bir kez daha İstanbul'da düzenlenecek. ESA Esports Arena'da gerçekleştirilecek organizasyon, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'nın en iyi takımlarını ağırlarken taraftarları da resmi VCT EMEA izleme etkinliğiyle buluşturacak.

VALORANT Game Changers EMEA Büyük Finali İstanbul'da Gerçekleşecek
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

VALORANT esporunun en önemli organizasyonlarından biri olan Game Changers EMEA, üst üste üçüncü kez İstanbul'a geliyor. Riot Games'in yaptığı duyuruya göre Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'nın en başarılı Game Changers takımları, sezonun en kritik karşılaşmalarından biri için 30 Ağustos'ta ESA Esports Arena'da sahneye çıkacak.

Üstelik bu yıl etkinlik yalnızca büyük finalle sınırlı kalmayacak. Aynı gün içerisinde resmi VCT EMEA Stage 2 Finali izleme etkinliği de düzenlenecek. Böylece İstanbul'daki VALORANT topluluğu hem Game Changers finalini hem de Avrupa'nın en büyük VCT mücadelelerinden birini aynı çatı altında takip edebilecek.

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VALORANT Game Changers EMEA Büyük Finali İstanbul'da Gerçekleşecek
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İstanbul Bir Kez Daha VALORANT'ın Merkezi Olacak

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Game Changers EMEA Stage 3 Büyük Finali, kasım ayında düzenlenecek VALORANT Game Changers Championship öncesinde EMEA bölgesini temsil edecek takımların belirlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle İstanbul'da oynanacak karşılaşmalar, sezonun en kritik mücadeleleri arasında yer alacak.

Riot Games ayrıca etkinliğe gelen ziyaretçilerin yalnızca maç izlemeyeceğini de söylüyor. Organizasyon boyunca Game Changers oyuncularıyla tanışma fırsatı, içerik üreticileriyle buluşmalar ve çeşitli sürpriz ödüllerin yer alacağı etkinlikler de ziyaretçileri bekliyor. Turnuva operasyonu ise son iki yılda olduğu gibi bu yıl da ESA tarafından yürütülecek.

Bilet Tarihi de Açıklandı

Riot Games'in paylaştığı bilgilere göre Game Changers EMEA Büyük Finali ve resmi VCT EMEA izleme etkinliğinin biletleri 3 Ağustos tarihinde satışa çıkacak. Organizasyon ise 30 Ağustos Pazar günü ESA Esports Arena'da gerçekleştirilecek.

VALORANT (VCT EMEA) Espor Ürün Yöneticisi Tomek ise yaptığı açıklamada İstanbul'un son iki yılda Game Changers tarihinin en unutulmaz anlarına ev sahipliği yaptığını belirterek, bu yıl final deneyimini çok daha büyük bir topluluk kutlamasına dönüştürmek istediklerini ifade etti.

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