100 Milyon TL'lik Dolandırıcılık Yaptığı İddia Edilen Sosyal Medya Fenomeni Kıvanç-Beril Talu Çifti Yakalandı: İşte Şaşırtan İfadeleri!

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"Var Böyle Tipler" olarak da bilinen Kıvanç Talu ile eşi Beril Talu, Türkiye'ye geri döndü. Gürcistan'dan gelen bir uçakla Türkiye'ye indikleri anda gözaltına alınan ikilinin, haklarındaki suçlamaları reddettikleri öğrenildi.

Bundan birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız haberlerimizde, "Var Böyle Tipler" olarak da bilinen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ile eşi Beril Talu ile ilgili bir olaydan bahsetmiştik. İddialara göre Talu çifti, 100 milyon TL'lik dolandırıcılık yaptıktan sonra Türkiye'den kaçmışlardı. Şimdi bununla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Servis edilen yeni bilgilere göre Kıvanç ile Beril Talu, Gürcistan'dan gelen bir uçakla Türkiye'ye giriş yaptılar. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanan ikili, gözaltına alınarak adliyeye sevk edildiler.

Suçlamaları reddettiler!

var böyle tipler yakalandı

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından ifadesi alınan ikilinin, suçlamaları reddettikleri öğrenildi. "Biz onlardan borç para aldık. Asıl onlar tefecilik yaptılar. Asıl suçlu onlar." dedikleri öğrenilen ikilinin, Anadolu Adliyesine sevk edildikleri bildirildi.

Kıvanç beril talu yakalandı

Kıvanç ile Beril Talu'nun yakalanması ile dolandırıcılık iddialarının arka planında neler yaşandığı gün yüzüne çıkacak. Ancak konuyla ilgili olarak sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.

"Var Böyle Tipler"le ilgili iddialar, nasıl gündeme gelmişti?
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Kaynak : https://www.dha.com.tr/foto-galeri/talu-ciftinin-ifadesi-ortaya-cikti-asil-suclu-bize-para-verenler-2369979/2
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