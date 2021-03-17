Pandemide Arkadaşlarınızla Oynayabileceğiniz 14 Oyun

Pandeminin tüm dünyayı ele geçirmesinin ardından, evde kalan ve arkadaşlarıyla vakit geçirmek isteyen oyuncular için yepyeni bir liste hazırlık. Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz birbirinden eğlenceli oyunlar için hazır mısınız?

Koronavirüs pandemisi insanları kapattıkça, oyuncular daha çok online olarak sosyalleşmeye başladılar. Bu süreç içerisinde birçok oyun ya yeniden popüler oldu ya da yıldızı parladı. Elbette koronavirüs döneminde çıkan oyunlarda hızla popülerleştiler. Peki arkadaşlarınızla hangi oyunları oynayabilirsiniz?

Oyun seçerken özellikle hangi amaçla oynadığınız konusuna karar vermenizde fayda var. Kısa zamanlı çerezlik oyunlar, uzun mesailer gerektiren oyunlar, rekabetçi oyunlar olarak arkadaşlarınızla kategorileme yapabilirsiniz. Haydi şimdi hep beraber listeyi incelemeye başlayalım.

Arkadaşlarınızla Oynayabileceğiniz 14 Oyun

Pubg Mobile

Among Us

CS:GO

Rust

Conqueror's Blade

Call of Duty: Warzone

World of Warcraft

Fall Guys: Ultimate Knockout

Forest

Phasmophobia

Devour

League of Legends

Valheim

Don’t Starve Together

PubG Mobile

Tencent Game’in popüler battle royale oyunu PubG Mobile pandemi öncesinde kaybettiği oyuncularını tekrar toparlayan ve hızla daha popüler hale gelen oyunlar içinde yer alıyor. Özellikle bir oyuna uzun süre ayırmak istemiyor ve telefonunuzdan hızla oynamak istiyorsanız PubG Mobile’ı tercih edebilirsiniz. Hayatta kalma, hızlı erişim ve maç sürelerinin çok uzun olmamasından dolayı sıkıldığınız anda bırakabileceğiniz bir oyun olarak karşımıza çıkıyor.

Among Us

Pandemi döneminin yayıncılar sayesinde popülerleştirdiği çerezlik oyunlardan biri. Hem eğlenceli hem de Discord üzerinden arkadaşlarınızla toplanıp oynamanız durumunda “Imposter” olmadığı için oyundan çıkan toxic oyunlar olmayacaktır. Diğer oyuncularla oynaması sırf bu nedenle oldukça zor olan Among Us arkadaş ortamında hızla tüketilebilecek ve keyifli zaman geçirebileceğiniz eğlenceli bir seçenek.

CS:GO

Koronavirüs öncesinde ciddi oyuncu kaybı yaşayan CS:GO’da şu anda öylesine hızlı oyuna girebiliyorsunuz ki bu beklenmedik durum karşısında bile insanın oyuna dönesi geliyor. CS:GO dünyanın en popüler FPS oyunu olmasıyla beraber gerçekten FPS konusunda yetenekli arkadaşlarınız varsa saatlerinizi harcamanıza değecek bir deneyim yaşayabilirsiniz. Evet hilecilerden sıkılmış olabilirsiniz ancak takım maçları emin olun daha eğlenceli geçiyor.

Rust

Yıllar sonra tekrar pandemiyle popülerleşen Rust gerçekten mesai isteyen oyunlar arasında yer alıyor. Arkadaşlarınızla bir klan kurup hızlıca güvenli bir base inşa etmeniz gerekiyor. Topladığınız eşyaların çalınıp emeğinizin hiç olmaması içinse sürekli birilerinin online olması elzem durumlardan. Birçok yayıncının günümüzde Rust sunucusu olduğunu unutmayın. Kendinize ortalama dolulukta bir sunucu seçip daha az risk alarak daha güvenli bir ortam oluşturabilirsiniz.

Conqueror’s Blade

Ordunuzu kurup kale savaşlarına katılabileceğiniz Conqueror’s Blade’e oldukça fazla emek vermeniz gerekiyor. MMO kale savaşları gerçekten eğlenceli. Arkadaşlarınızla birden çok kombinasyon oluşturacağınız ordularla diğer oyunculara karşı savaşabilirsiniz. Oyunda savaş mekanikleri de gerçekten başarılı yapılmış. Özellikle orta çağ savaşlarını seviyorsanız Conqueror’s Blade sizin için iyi bir tercih olacaktır.

Call of Duty: Warzone

PubG Mobile’dan sıkıldıysanız tercih edebileceğiniz yegane oyunlar arasına girmeye aday COD: Warzone’da daha farklı bir battle royale tecrübesi sizleri bekliyor. Gerçekçi savaş mekanikleri ve oyun ortamı nedeniyle yine hızlı tüketilebilir bir oyun tecrübesi sunacak. İstediğinizde mola verip, istediğiniz ortamda oyuna devam edebilirsiniz.

World of Warcraft

World of Warcraft: Shadowlands’de Wow macerasına devam edebilirsiniz. Blizzard ekibi pandemi dönemini oldukça ciddiye almış olmalı ki, Battle for Azeroth döneminde kaybettiği kullanıcılarını geri kazandı. Hikaye ve atmosfer konusunda oyun buram buram Legion kokuyor. Bununla beraber oyuna eklenen yeni ırklar sayesinde de Wow daha renkli bir hale geldi. Oyunu alıp 30 günlük oynama süresini hesabınıza tanımladığınızda oyun içinde para kasarak “Wow Token” alabilir ve sanki tek sefer ücret veriyormuş gibi hayatınıza devam edebilirsiniz. İyi bir guildle oyun içinde Raid, Mytic Dungeon, Battleground gibi birçok eğlenceli aktiviteyi sürdürebilirsiniz.

Fall Guys: Ultimate Knockout

Pandemi döneminde yükselen yıldızlar içine giren Fall Guys gerçekten zaman öldürmek ve eğlenmek için harika bir oyun. Sunucu problemleri ve bazı hatalar yüzünden oyun ara ara çekilmez hale gelse de oldukça eğlenceli ve hızlı tüketilebilir bir oyun. Arkadaşlarınızla girdiğiniz her oyunda eğleneceksiniz en azından. Her etapta farklı parkurlarda koşacağınız oyunda, bazen çubukları kafamızla kırıyor, bazen kapılara saldırıyor bazense sadece düşmeden olabildiğince koşuyoruz. Düştüğünüzde bir tekme de diğer oyunculardan yiyebileceğiniz Fall Guys’ı adeta Ninja Warrior gibi oynayabilirsiniz.

Forest

Klasik senaryo; Uçağımız bir adaya düşüyor, çocuğumuzu mutantlar kaçırıyor ve bizde bu adada çocuğumuzu bulup hayatta kalmaya çalışıyoruz. Oyun elbette oldukça eski bir oyun ancak çıktığında o kadar çok bug ve glitch vardı ki bir süre sonra oynamak istemiyordunuz. Forest şu an geldiği nokta itibariyle genişleyen harita yapısı ve oyun mekanikleriyle arkadaşlarınızla vakit geçirmek isteyeceğiniz nadide yapımlar içine girdi. Elbette koronavirüs pandemisi nedeniyle artış gösteren popülasyonuna söyleyebilecek hiçbir şey yok. Hayatta kalma ve macera için tercih edilebilecek popüler oyunlardan biri.

Phasmophobia

ABD’nin popüler konseptleri arasında yer alan perili ev vizyonuna sahip oldukça eğlenceli bir yapım. Bildiğiniz üzere tv de birçok program yapılıyor bu konsept konusunda. Elinizde radyolar, ısı ölçerler ve fotoğraf makineleriyle arkadaşlarınızla beraber “hayalet avına” çıkabilirsiniz. Oyunun VR versiyonu da çok başarılı ancak her arkadaşınızda VR cihazı olmasını beklemek haksızlık olabilir. Korku ve macera türünde arkadaşlarınızla beraber oldukça eğleneceğiniz ve farklı bir deneyim sunacak bu oyunu oynamak isteyebilirsiniz.

Devour

Tarikat üyesi olarak, ruhu şeytan tarafından ele geçirilmiş tarikat lideriniz sizi cehenneme götürmeden, ayin yapıp onu durdurmaya çalıştığınız enteresan bir oyun. 10 adet keçiyi bulup, ayine başlamanız bu arada arkadaşlarınızı şeytanın elinden kurtarmaya çalışacaksınız. Oldukça fantastik ve garip bu oyunu arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Bu arada oyun gerçekten eğlenceli. Bir evin içinde karanlıkta iblislere yakalanmadan keçi arayıp ayin alanına götürmeye çalışmak enteresan bir mekanik olsa da farklı bir deneyim elde edeceğiniz kesin gibi.

League of Legends

Moba dünyasının tartışmasız en popüler oyunlarından olan League of Legends’ı oynamak için en doğru zaman pandemi dönemi olabilir. Hiç beklemeden oyun bulabildiğiniz adeta herkesin akın akın girdiği Lol’de heyecan devam ediyor. Arkadaşlık bitirme potansiyeli taşıyan Lol’ün yeni arkadaşlıkları da başlatabildiğini unutmayın. 5v5 rekabetçi arena da mücadele etmek için oldukça güzel bir sezon oluyor. Bolca boş vaktinizin olduğu şu aralar League of Legends’da eğlenebilirsiniz.

Valheim

Çıktığı günden bu yana oldukça beğenilen Valheim arkadaşlarınızla vakit geçirmek için oldukça eğlenceli bir oyun olabilir. Viking dünyasında hayatta kalma mücadelesi vereceğiniz Valheim’da bulduğunuz her şeyi toplayarak kendinize ait bir güvenli alan üretebilirsiniz. Bir Viking köyü oluşturarak, oyundaki hayatınızı düzenli bir klan olarak sürdürebilirsiniz. Oyunun Türkçe olması da elbette büyük artı. Valheim’ın son dönemin en eğlenceli oyunlarından biri olduğunu unutmayın.

Don’t Starve Together

Çıktığı günden bu yana oldukça eğlenceli bir deneyim sunan Don’t Starve Together son dönemlerde büyük düşüş göstermişti. Pandemiyle beraber tekrar eski oyuncu sayısına ulaşan DST evrenine geri dönüş sağlayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla özelleştirilmiş ve size ait bir haritada hayatta kalmaya çalışarak “karanlığı yenebilirsiniz.” Yapım oldukça eğlenceli ve zaman geçirmesi keyifli. Güvenli alanlarınızı inşa ederek kurtlar ve devlerden kaçabilir, Maxwell’in tuzaklarından kurtulmayı deneyebilirsiniz.

Sizler arkadaşlarınızla hangi oyunları oynuyorsunuz? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın.