İddiaya göre Apple, iPhone 17 serisinde de farklı bir renk ile tanıtım yapmayı planlıyor. Şirketin standart model için belirlediği renk ortaya çıktı.

Apple, iPhone 17’nin standart modeli için Mor ve Yeşil olmak üzere iki yeni renk denemeye başladı. Apple sızıntılarıyla ünlü “Majin Bu” isimli kullanıcıdan gelen bu yeni gelişmeye göre Apple bu yıl da farklı bir rengi öne çıkarmanın peşinde.

Şu anda iPhone 16’nın standart modeli Laciverttaş, Denizmavisi, Pembe, Beyaz ve Siyah olmak üzere beş farklı renkte geliyor. Yeni modeldeki bu renk değişikliği, şirketin her yıl sürdürdüğü yeni renkle tanıtım kampanyasından kaynaklanıyor.

iPhone 17, mor renk ile tanıtılacak

Şirket şu anda standart iPhone 17 modeli için iki renk üzerinde duruyor. Bunlar Mor ve Yeşil. Henüz şirket net bir karar vermiş değil ama ilk sızıntılar şirketin Mor renkte karar kılacağı yönünde.

Ayrıca son söylentilere göre iPhone 17’de büyük bir devrim beklenmiyor ama bazı küçük farklar olacak gibi. Analist Jeff Pu’ya göre yeni model, iPhone 16’daki A18 çipini kullanmaya devam edecek ve 8 GB RAM ile gelecek. Tasarımda da büyük bir değişiklik olmayacak.

Tabii bazı iyileştirmeler de olacak. Yeni seriyle birlikte artık standart modellerin ekranı 6.1 inçten 6.3 inçe çıkacak. Ayrıca ekran yenileme hızı da tüm modeller için 60Hz’den 120Hz’e yükselecek ve ön kamera 12MP yerine 24MP olacak. Şimdilik daha fazla detay sızmış değil, bu sebeple resmî tanıtım için Eylül ayını bekleyeceğiz.