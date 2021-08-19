Vine’ın Kurucusu NFT Video Oyunları Yapmaya Hazırlanıyor

Bir dönemin popüler video paylaşım uygulaması Vine’ın kurucusu Dom Hoffman, NFT video oyunları üzerinde çalıştığını açıkladı. Bu oyunların özel olacağı ve sınırlı sayıda satılacağı belirtildi.

2013 yılında Twitter bünyesinde kurulan ve “kısa video” akımını başlatan Vine bir zamanlar bütün dünyada oldukça popülerdi. Sonrasında bünyesindeki içerik üreticileri ile anlaşamayan ve onların ayrılmasıyla tarihin tozlu sayfalarında kaybolan Vine’ın koltuğu bu günlerde Instagram ve TikTok tarafından dolduruluyor.

Vine fikrini ortaya atan ve Vine’ın kurucusu diyebileceğimiz Dom Hoffman, yeni bir proje üzerinde çalıştığını açıkladı. Fakat bu proje öncekilerden biraz farklı.

NFT video oyunları

Hoffman, Blockchain teknolojisini kullanan NFT’ler ile video oyunları yapmayı planlıyor. Pacman ve Asteroid gibi klasikleşmiş oyunların NFT kartuşlarını üretmeyi planlayan Hoffman, bu kartuşları bilgisayara kurulacak bir yazılım aracılığı ile çalıştırmayı ve oynanabilir duruma getirmeyi planlıyor.

Supdrive isimli Blockchain oyun konsolu için açtığı Discord kanalında açıklama yapan Hoffman, bu oyun kartuşlarının NFT olarak satılacağını ve “sınırlı sayıda” üretileceğini belirtti. Vine’ın kurucusu her ne kadar başlangıç için bilinen oyunların kartuşlarını satmayı planlasa da uzun vadede sadece bu konsola özel oyunlar üretmek istediğini ve bu konuda gerekli çalışmalara başladığını da söyledi.

Hoffman ayrıca bu Blockchain konsolun sahiplerini de tıpkı Pokemon oyunlarındaki gibi takımlara ayırdı. Kırmızı, yeşil ve mavi renklerden oluşan bu takımların oluşturulma sebebi ise ilginç. Her takımdaki kullanıcılar sahip oldukları NFT kartuşlardaki oyunları farklı şekillerde oynayacak ve takımlarına puan kazandırmaya çalışacak. Şimdiden farklı takımlara katılan kullanıcılar Reddit üzerinde birbirilerine laf atmaya başladı bile.

Oyunların ne zaman satışa sunulacağı, kaç adet satılacağı ve fiyatları ise şu anda bilinmiyor.