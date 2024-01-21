G2, düşük bütçede oyun ve fotoğrafçılık deneyimi isteyenler için sağlam bir tercih olma potansiyeli taşıyor.

Hem alt hem orta hem de üst segment için sağlam akıllı telefonlar üretmesiyle tanıdığımız Çinli teknoloji devi vivo, orta segment bir telefon arayanların değerlendirebileceği, pek çok ihtiyaca aynı anda hizmet edebilecek bir model tanıttı.

İlk bakışta markanın genel tasarım dilinin dışına çıkmadığını gördüğümüz bu model, kameraların arka tarafta âdeta şov yaptığı cihazlardan sıkılan ve bu yönüyle de sade bir tasarım isteyen kullanıcıları da memnun edecek gibi görünüyor. Lafı fazla uzatmadan gelin detaylara geçelim.

IPS LCD ekranla geliyor.

Kendi ana vatanı Çin’de tanıtılan vivo G2, tasarım tarafında daha önce de belirttiğimiz gibi sade bir yol izlemiş. Cihazın önüne baktığımızda damla çentik tasarımı ve 6,56 inç büyüklüğündeki IPS LCD ekran bizi karşılıyor. Yan taraflarda ise ses açma/kapama tuşu, 3,5 mm jak girişi, Type-C girişi, çift sim destekli SIM haznesi ve üzerinde parmak izi sensörünün yer aldığı güç düğmesi dikkat çekiyor.

Arka tarafa gelecek olursak; vivo’dan görmeye alışık olduğumuz bir şekilde burada ikili kamera yerleşimini ve bir adet flaş görüyoruz.

Donanım tarafına da değinelim.

İşlemci tarafında MediaTek’in Dimensity 6020 modelini kullanan G2, 4, 6 ve 8 GB RAM aralığında kullanıcılara seçenek sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB opsiyonları var. Tüm bunları 5.000 mAh boyutundaki bataryayla destekleyen vivo G2, bu bataryayı 15W değerinde hızlı şarj etmenizi de mümkün kılıyor.

Tüm özellikler ise şu şekilde:

Ekran 6,56 inç, HD+ (720 x 1612), IPS LCD, 90Hz Ön Kamera 5 MP sensör, f/2.8 Arka Kamera 13 MP sensör, f/2.2 İşlemci MediaTek Dimensity 6020 RAM 4 GB, 6 GB veya 8 GB Depolama 128 GB veya 256 GB Bağlantı Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS, Type-C Yazılım Android 13 Renk Seçenekleri Siyah Batarya 5.000 mAh, 15W hızlı şarj destekli

vivo G2'nin fiyatı:

Opsiyon Fiyat 4 GB + 128 GB 1.199 Çin Yuanı (Vergiler hariç 5.146 TL) 6 GB + 128 GB 1.499 Çin Yuanı (Vergiler hariç 6.434 TL) 8 GB + 128 GB 1.699 Çin Yuanı (Vergiler hariç 7.293 TL) 8 GB + 256 GB 1.899 Çin Yuanı (Vergiler hariç 8.151 TL)

Şu an için Çin pazarında satılan vivo G2'nin diğer pazarlara gelip gelmeyeceği bilinmiyor. Sizce bu özellikleriyle vivo, ülkemizdeki orta sınıf modellerin arasından ayrışabilir miydi?