Son dönemlerin popüler akıllı telefon üreticilerinden Vivo, 23 Nisan'da iQOO Neo 3 5G isimli bir telefon duyuracağını açıkladı. Yaklaşmakta olan telefonla ilgili paylaşılan bir basın görseli, bu telefonun bazı etkileyici özelliklerini gözler önüne seriyor.

Akıllı telefon sektörünün son dönemlerdeki popüler isimlerinden bir tanesi olan Vivo, kısa bir süre önce iQOO 3 5G isimli yeni amiral gemisi telefonunu tüketicilerle buluşturdu. Tüketiciler, henüz bu telefonun etkileyici özelliklerini keşfetmeye çalışırlarken şirket, yayınladığı bir basın görseli ile iQOO Neo 3 5G isimli bir telefonunun daha yaklaşmakta olduğu ilan etti.

Vivo'nun yayınladığı basın görseli, iQOO Neo 3 5G'nin 23 Nisan'da duyurulacağını ortaya koyuyor. Telefon bazı özelliklerini de gözler önüne seren basın görseli, Vivo'nun bir kez daha heyecan verici bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını gün yüzüne çıkarıyor. Ancak telefonun diğer özelliklerini öğrenebilmemiz için, 10 gün daha beklemek zorundayız.

Vivo'nun yayınladığı basın görseli

Vivo'nun yayınladığı basın görseline göre yaklaşmakta olan iQOO Neo 3 5G, Snapdragon 865 işlemciden güç alacak. RAM ve depolama seçeneklerini bilmediğimiz telefon, depolama anlamında UFS 3.1 sistemini kullanacak. Ayrıca Vivo'nun 23 Nisan'da duyurmaya hazırlandığı telefon, 144 Hz'lik tazeleme oranına sahip olan etkileyici bir ekran ile birlikte gelecek.

iQOO Neo 3 5G, bir süre önce duyurulan iQOO 3 5G ile benzer donanım özelliklerine sahip olacak. Ancak elbette, her iki modeli birbirinden ayıracak bazı temel özelliklerin bulunacağını açıkça ifade edebiliriz. Neyse ki birkaç gün sonra bu telefonun hem tasarımı hem de diğer teknik özellikleri gün yüzüne çıkmış olacak ve tüketiciler, Vivo'nun yeni akıllı telefonunu tüm detayları ile öğrenme imkanı yakalayacaklar.