Vivo iQOO Neo 3’ün AnTuTu Puanı Belli Oldu

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo’unun önümüzdeki günlerde duyuracağı iQOO Neo 3’ün bazı özellikleri belli olmuştu. Amiral gemisi sınıfında yer alacak iQOO Neo 3’ün şimdi de AnTuTu puanı belli oldu.

Son dönemlerin popüler akıllı telefon üreticilerinden olan Vivo, geçtiğimiz günlerde yeni akıllı telefonu iQOO Neo 3’ü 23 Nisan’da duyuracağını açıklamıştı. Vivo, Neo 3’ü piyasaya sürmeden önce bazı özelliklerini de paylaşmıştı. Birkaç gün önce de Neo 3’ün fiyatı, bir reklam yoluyla sızdırılmıştı.

Özellikleri ve fiyatı ortaya çıkan iQOO Neo 3’ün şimdi de AnTuTu puanı belli oldu. AnTuTu Benchmark’ın Çinli sosyal medya ağı Weibo’daki resmi hesabı, iQOO Neo 3’ün puanını paylaştı.

iQOO Neo 3 AnTuTu puanı

AnTuTu’daki model numarası V1981A olan Neo 3’ün Snapdragon 865 yonga seti, 8GB RAM ve 256GB UFS 3.1 depolamaya sahip olacağı önceden belli olmuştu. Neo 3, bu bileşenlerle AnTuTu’da 608801 puan almayı başardı. Amiral gemisinin toplam puanı bileşenlere göre dağıtıldığında ise işlemci tarafında 182986 puan, görüntü işlemcisi tarafında 223339 puan, bellek alanında 104916 puan ve kullanıcı arayüzü tarafında 97560 puan almış görünüyor.

AnTuTu’nun değerlendirmesine göre Vivo’nun yeni amiral gemisi iQOO Neo 3, 144Hz ekran yenileme hızıyla kullanıcı arayüzü sıralamasında en iyi akıllı telefonlar arasına girmiş görünüyor. AnTuTu’nun mevcut test algoritmasında yüksek yenileme hızlarının yüksek puanlar sağlaması nedeniyle Neo 3’ün bu başarısı normal bir olgu haline geliyor.

iQOO Neo 3’te Vivo’nun hangi ekran panelini kullandığı henüz belli değil. Ancak 425 dolar (yaklaşık 2945 lira) fiyatla piyasaya çıkacağı belli olan Neo 3’ün Nubia Red Magic 5G’nin 144Hz AMOLED ekranının aksine LCD ekranla geleceği düşünülüyor.

Vivo’nun yeni amiral gemisi olacak iQOO Neo 3, diğer özelliklerinin yanında 44W hızlı şarj desteğine sahip 4.500mAh kapasiteli bir bataryaya ve Android 10 işletim sistemine sahip olacak. Yeniden hatırlatmakta da fayda var: Vivo, iQOO Neo 3’ü 23 Nisan’da Çin’de duyuracak.