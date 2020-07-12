İddia: Vivo, Yeni Bir S Serisi Akıllı Telefon Tanıtacak

Piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefonlarla tanınan Vivo'nun önümüzdeki ay içerisinde yeni bir akıllı telefon tanıtacağı iddia edildi. Gelecek ay tanıtılacak bu akıllı telefonun, S6'nın devamı niteliğinde olacak S7 modeli olması bekleniyor.

Akıllı telefon sektörünün dikkat çeken isimlerinden biri olan Vivo, 5G destekli yeni akıllı telefonu Vivo S6 5G’yi geçtiğimiz aylarda tanıtmıştı. Sunduğu özelliklerle ve uygun fiyatıyla dikkat çeken bu akıllı telefon, aynı zamanda Exynos yonga setini kullanan birkaç Vivo akıllı telefondan biri olarak biliniyor. Gelen yeni bilgilere göreyse Çinli şirket, önümüzdeki ay içerisinde yeni bir akıllı telefon modeli daha tanıtacak.

Bu iddiaların kaynağı, Çin’in sosyal medya sitesi Weibo’da sızıntılarla ünlü olan veri madencisi Digital Chat Station’dan geliyor. Vivo S serisinin önümüzdeki ay içerisinde yeni bir modelle güncelleneceğini söyleyen veri madencisi, firmanın tanıtacağı modelin adının ne olacağını ise açıklamadı. Bu noktada Vivo’nun bir sonraki akıllı telefon modelinin ne olacağına dair birkaç iddia bulunuyor.

Önümüzdeki ay tanıtılacak telefon Vivo S7 olabilir:

Geçtiğimiz ay şirketin Vivo S6 Pro 5G olarak adlandırılan yeni bir akıllı telefon tanıtacağı iddia edilmişti. Bu telefon henüz piyasaya sürülmedi ve yukarıda bahsi geçen cihazla aynı olup olmadığı bilinmiyor. Öte yandan bir diğer iddiaya göre ise önümüzdeki ay içerisinde Vivo S serisine katılacak yeni model S7 olacak.

Yakında tanıtılması beklenen bu cihazın ne özellikleri ne fiyatı ne de cihaza dair herhangi bir detay bilinmiyor. Buna rağmen cihazda 5G desteğinin yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Elbette, tüm bu iddiaların doğru olup olmadığını ancak resmi bir açıklama geldiğinde öğrenebileceğiz.

Çin merkezli şirket, şu anda Vivo X50 serisinin küresel lansmanına odaklanıyor. Geçtiğimiz haziran ayının başında tanıtılan akıllı telefonların, 16 Temmuz’da Hindistan’da piyasaya sürülmesi planlanıyor. Şirket, yine geçtiğimiz ay tanıtılan gerçek kablosuz stereo kulaklık modeli TWS Neo’nun da aynı gün içerisinde satışa sunulacağını belirtti.