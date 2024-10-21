vivo S20 İçin Sertifika Aldı: İşte Beklenen Özellikleri

vivo'nun orta segmentte yer alacak yeni telefonu S20 için Çin'de sertifika süreci tamamlandı.

vivo, Çin'de MIIT/TENA'dan V2429A model numarasına sahip yeni bir akıllı telefon için sertifika aldı. Sertifika ile birlikte telefonun özellikleri de ortaya çıkarken, bu telefonun vivo S20 olduğu iddia edildi. Serinin şu andaki en son üyesi olan S19 bu yılın mayıs ayında tanıtılmıştı.

Teknoloji muhbiri Digital Chat Station bu modelin vivo S20 olacağını iddia ediyor. Telefonun özelliklerine baktığımızda ise vivo X200'de gördüğümüze benzer bir 6.67 inç 120Hz AMOLED ekran ve daha yüksek kapasiteye sahip 6500mAh batarya ile gelmesini bekleyebiliriz. Modellerin özellikleri çıkış tarihine kadar değişiklik gösterebiliyor.

vivo S20'nin beklenen özellikleri:

Ekran 6.67 inç (2800×1260 piksel) 1.5K AMOLED, 129Hz İşlemci Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (4nm) Mobil Platformu, Adreno 720 GPU RAM 12GB / 16GB LPDDR5 RAM Depolama 256GB / 512GB UFS 3.1 depolama İşletim Sistemi Android işletim sistemi, OriginOS arayüzü Arka Kamera 50MP kamera, OIS, LED flaş, 8MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera 50MP Parmak İzi Sensörü Ekran içi parmak izi sensörü Girişler USB Type-C ses girişi, Stereo Hoparlörler, Hi-Res ses desteği, 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.4, GPS (L1 + L5), USB Type-C, NFC Batarya 6500mAh (tipik) / 6365mAh (min) pil, 80W hızlı şarj

vivo'nun geleneksel S serisi lansman döngüsünü koruduğu senaryoda yeni modelin kasım sonu ya da aralık başı tanıtılması bekleniyor. Modelin olası fiyatı ve hangi ülkelerde satışa sunulacağı konusu ise şimdilik gizemini koruyor.