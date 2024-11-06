vivo'nun orta segmentte adından söz ettirecek yeni S20 serisinin teknik özellikleri ve lansman tarihi gün yüzüne çıktı.

vivo, yeni S20 serisindeki telefonları sertifikasyon sitelerinde ortaya çıkmaya başladı. Yeni sızıntılar, vivo S20 ve S20 Pro modellerinin temel özelliklerini ve lansman tarihini gün yüzüne çıkardı.

vivo S20 serisi Kasım sonunda tanıtılacak

Weibo'da sızıntılarıyla ünlü Smart Pikachu adlı kullanıcı, vivo S20 serisinin bu ayın sonunda piyasaya sürüleceğini iddia ediyor. Bu tarih, serinin muhtemelen Oppo'nun Kasım ayında çıkarmayı planladığı Reno 13 serisi ile doğrudan rekabet edecek.

vivo S20 etkileyici bir pil ile geliyor

vivo S20'nin, 1.5K çözünürlük sunan düz bir OLED ekran ve ince bir tasarıma sahip olması bekleniyor. Telefonun en dikkat çekici noktalarından biri ise 6.500 mAh büyüklüğünde bir pile sahip olması olacak. Kamera tarafında ise arka tarafta çift kameralı bir ünite yer alacak.

Telefon gücünü Snapdragon 7 serisi bir işlemciden alacak. Sızıntılar, telefonun Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisi ile geleceğini ve vivo S20'nin orta segmentte rekabetçi bir telefon olacağını iddia ediyor.

vivo S20 Pro işlemcisiyle dikkat çekecek

vivo S20 Pro modeline geldiğimizde ise bizleri kavisli kenarlara sahip ekran tasarımı ve üçlü arka kamera ünitesi karşılıyor. Bu kameralar arasında bir telefoto lensin yer alacağı da tahmin ediliyor. İşlemci tarafında ise S20 Pro’nun, MediaTek’in güçlü işlemcilerinden biri olan Dimensity 9300'e sahip olması bekleniyor.

En ilginç olan nokta ise sertifikasyon sitelerinde V2429A model numaralı bir vivo telefonu daha görüldü. Bu telefonun 2800 x 1260 piksel çözünürlüklü 6.67 inçlik AMOLED ekran, 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar depolama alanı gibi güçlü özelliklere sahip olduğu söyleniyor.

Ayrıca telefon 90W hızlı şarj desteği sunan büyük bir 6.500 mAh pile, 50MP ön kameraya ve 50MP + 8MP çift arka kameraya sahip olacağı iddia ediliyor. Henüz bu modelin vivo S20 serisinde yer alıp almayacağı veya nasıl adlandırılacağı belirsiz.