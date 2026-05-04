Uygun Fiyata 16 GB RAM, 6500 mAh Batarya Sunan vivo S50t Tanıtıldı

vivo, uygun fiyata üst düzey özellikleri kullanıcılarla buluşturmayı hedefleyen yeni telefonu S50t'yi tanıttı.

Gökay Uyan

Her bütçeye uygun telefonlar çıkarmasıyla tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük ilgi gören bir marka olan vivo, yeni modelleriyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Çin merkezli teknoloji devi, şimdi de S50 serisine yepyeni bir model ekledi. S50 ve S50 Pro geçen yıl aralıkta tanıtılmıştı. Şimdi ise bunlara S50t eklendi.

S50t modeli, büyük oranda S50’ye benzer bir telefon olarak geliyor. Cihazın arka tarafında sol üste yerleştirilen bir kamera kurulumu görüyoruz. Önde ise ince çerçeveli delikli ekran tasarımı bulunuyor.

vivo S50t teknik özellikleri

Ekran 6,59 inç, 1260x2750 piksel, 120 Hz, AMOLED
İşlemci Snapdragon 8s Gen 3
RAM 12/16 GB
Depolama 512 GB
Arka kamera 50 MP + 50 MP + 8 MP
Ön kamera 50 MP
Batarya 6500 mAh (90W)
İşletim sistemi OriginOS 6 (Android 16)

6500 mAh batarya, üst düzey RAM, 120 Hz ekran, üçlü kamera gibi dikkat çeken özelliklere sahip vivo S50t modeli 12 GB + 512 GB’lık versiyonunda 468 dolara satılacak. 16 GB + 512 GB versiyonu ise 512 dolarlık fiyata sahip.

