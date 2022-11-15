Vivo V25 5G Türkiye'de: İşte Fiyat ve Özellikleri!

Vivo, yeni akıllı telefonu V25 5G'yi Türkiye pazarına getirdiğini duyurdu. Tasarımı ve teknik özellikleriyle dikkat çekecek model, fiyatıyla da oldukça rekabetçi gibi görünüyor.

Türkiye pazarında dikkat çeken modellerle karşımıza çıkmaya başlayan Vivo, bugün yeni bir lansman gerçekleştirdi. Webtekno olarak bizim de katıldığımız bu lansmanda, şirketin en yeni telefonları arasında yer alan V25 5G isimli modelin Türkiye'ye resmen giriş yaptığı duyuruldu. Peki bu telefon tüketicilere neler sunuyor ve ne kadara mal olacak?

Vivo'nun Türkiye'deki yeni akıllı telefonu hem tasarımı hem de teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. Keskin hatlara sahip bir tasarıma sahip olan telefon, 6,44 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir AMOLED ekrana sahip. 90 Hz tazeleme oranına sahip ekran, 1.300 nit yüksek parlaklık değeri ile dikkatleri üzerinde toplayacak gibi görünüyor.

Karşınızda Vivo V25 5G

Vivo'nun Türkiye'deki yeni akıllı telefonu, MediaTek'in Dimensity 900 işlemcisinden güç alıyor. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile desteklenen telefon, 8 GB'ye kadar sanal RAM desteği sunuyor. Böylelikle bu akıllı telefon, tahmin edilenin üzerinde performans sunmuş olacak. Özel bir sıvı soğutma sistemiyle desteklenen telefonun 4.500 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olduğunu, bu bataryanın 44 watt hızlı şarj desteğiyle geldiğini belirtelim.

Vivo V25 5G'nin teknik detayları bunlardan ibaret değil. Donanım tarafında telefonun kendisiyle birlikte batarya, şarj modülü, yüksek akım, voltaj, sıcaklık ve Type-C girişi gibi tam 24 kademeli koruma sistemine sahip olan telefon, tasarım tarafında ise IP54 sertifikası ile geliyor. Böylelikle Vivo V25 5G ciddi oranda su ve toza dayanıklılık gösteriyor. Bununla birlikte, Vivo'nun açıklamalarına göre telefonun 42 bin düşme testinden başarılı çıktığını, USB Type-C kablosunun 6.000 takıp çıkarma işlemine dayanıklı olduğunu söyleyelim.

Vivo V25 5G, kamera özellikleriyle de dikkat çekecek gibi görünüyor. Zira bu akıllı telefonda 64 MP çözünürlük sunan arka kamera yer alıyor. OIS destekli bu kamera, yapay zekadan da faydalanıyor. Bokeh Yansıma Portresi isimli bir özellikle gelen telefon, bu özelliği sayesinde düşük ışıklı ortamlarda mükemmel sonuçlar veriyor. 64 MP'lik kameraya 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP de makro kamera eşlik ediyor.

Vivo'nun yeni telefonu, 50 MP çözünürlük sunan bir ön kameraya ev sahipliği yapıyor. Bu ön kamera, sahip olduğu otomatik odaklama özelliği sayesinde kullanıcıya benzersiz bir deneyim sunuluyor. Üstelik selfie çekmek isteyen bir kullanıcının doğrudan gözüne odaklama yapılabiliyor.

Vivo V25 teknik özellikleri:

Ekran 6.44 inç, FHD+, 90 Hz, AMOLED İşlemci MediaTek Dimensity 900 RAM 8 GB Depolama 256 GB Ön Kamera 50 MP Arka Kamera 64 MP + 8 MP + 2 MP Batarya 4.500 mAh (44W)

Vivo V25 5G fiyatı:

8 GB+ 256 GB 13.999 TL

Vivo, Türkiye için etkileyici bir kampanya da başlatmış durumda. Bu kampanya kapsamında V25 5G'yi ön sipariş programında satın alan tüketiciler, tam 3.300 TL değerinde hediye kazanacaklar. Bu hediyeler bir adet FIFA Katar 2022 Dünya Kupası resmi topu, araç içi şarj cihazı, TWS 2 ANC kablosuz kulaklık ve ekran için sigorta olarak açıklandı.