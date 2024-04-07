vivo, orta segmentte sunduğu V30 serisine eklemeyi planladığı "V30e"nin tasarımı sızdırıldı. Yakında tanıtılabilecek cihaz, Türkiye'ye de gelebilir.

Ülkemizde popüler bir marka olan vivo, son birkaç aydır uygun fiyatlı V30 serisinden cihazları tanıtıyordu. Bu modellerden şu ana kadar standart V30, V30 Pro, V30 Lite 5G ve V30 Lite 4G’yi görmüştük. Standart model, mart sonu Türkiye’de satışa çıkmıştı.

Bugün ise şirketin seriye yepyeni bir cihaz daha ekleyeceği görüldü. "V30e" ismine sahip olacağı söylenen bu cihazın tasarımı sızdırıldı.

V30e 5G böyle gözükecek

Cihazın tasarımı, kutusu sayesinde görüldü. X üzerinden paylaşılan fotoğraftan, hem ön hem de arka tarafı hakkında fikir edinebiliyoruz. Ön kısımda delikli ekran bizi karşılıyor. Ayrıca standart modele benzer bir şekilde kavisli bir tasarımı var. Sağ tarafa da ses ve güç tuşları eklenmiş.

Arkaya baktığımızda kardeşlerinin aksine 3 değil, 2 kamerayla gelebileceğini görüyoruz. Kameraların detayları hakkında şimdilik pek bir bilgi yok. Mavi ve kırmızı renk seçenekleriyle gelmesinin beklendiğini de ekleyelim.

Aslında orta segmentte rekabetçi olabilecek V30e hakkında daha önce de bilgiler ortaya çıkmıştı. Cihazın sertifikalarında Snapdragon 6 Gen 1’den güç alabileceğine dair bilgiler yer alıyordu. Bu da günlük ihtiyaçları rahatça karşılayabilecek performans gösterebileceği anlamına geliyor. İşlemcinin 8 GB RAM’le eşleştirileceği ve cihazın Android 14 ile kutudan çıkacağı da bilgiler arasında.

vivo V30e’nin çıkış tarihi veya fiyatı henüz belli değil. Tahminler, yakın zamanda Hindistan’da tanıtılabileceği yönünde. Duyurulur duyurulmaz sizinle paylaşacağız. Cihazın serinin diğer üyeleri gibi Türkiye’ye de gelebileceğini belirtelim.

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan V30 Lite'ın özellikleri için:

Türkiye'de satışa çıkan V30 hakkında bilgiler için: