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vivo X500s’in Ekran Özellikleri Sızdırıldı: Hem Kocaman Hem de Çok Akıcı Bir Ekranla Gelecek!

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vivo’nun X500 serisine dahil edeceği yeni amiral gemisi modeli X500s’in ekran özellikleri sızdırıldı.

vivo X500s’in Ekran Özellikleri Sızdırıldı: Hem Kocaman Hem de Çok Akıcı Bir Ekranla Gelecek!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’de en çok ilgi gören akıllı telefon markalarından biri konumundaki vivo, her yıl amiral gemisi telefon serisine birden fazla model ekliyordu. Yakında da şirket, X500’e dahil edeceği X500s modelini bizlerle buluşturacak.

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Sektördeki en güvenilir kaynaklardan biri olan Digital Chat Station da bu modelle ilgili yeni bilgiler paylaştı. Kaynak, paylaşımında vivo X500s modeline ait olduğu öne sürülen bir prototipine ve ekran özelliklerine yer verdi.

İçerikten Görseller

vivo X500s’in Ekran Özellikleri Sızdırıldı: Hem Kocaman Hem de Çok Akıcı Bir Ekranla Gelecek!
vivoic

6,85 inç bouyt, 144 Hz yenileme hızı

vivoic

vivo, büyük ekran stratejisini bu modelde de devam ettirecek. Prototipten gelen bilgilere göre telefonda 6,85 inç büyüklüğünde, 2K+ çözünürlüğünde ve 144 Hz yenileme hızına sahip bir ekran yer alacak. Ayrıca dört tarafı da düz bir form faktör göreceğiz.

Eğer iddia doğruysa bir önceki X300s modeline kıyasla gözle görülür bir ekran büyümesi ve çözünürlük artışı gerçekleşmiş olacak. Mart ayında tanıtılan Vivo X300s, 6,78 inç boyutunda 1.5K çözünürlüklü ve 144 Hz yenileme hızına sahip bir panelle gelmişti. Düz X500 modeli ise daha kompakt bir tasarıma sahipti. Onda 6,59 inçlik bir ekran görüyorduk.

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