Vivo X50e 5G Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Vivo, yeni akıllı telefonu X50e 5G'yi duyurdu. Snapdragon 765G işlemciden güç alan telefon, dörtlü kamera kurulumuyla da dikkat çekmeyi başarıyor. Cihaz, sahip olduğu özellikler ve fiyat etiketiyle orta segmentin iddialı modellerinden biri olabilir.

Kısa süre önce Türkiye pazarına da giriş yapan Vivo, düzenlediği etkinlikle yeni akıllı telefonu X50e 5G'yi duyurdu. Teknik özellikleri açısından oldukça tatminkar seviyede olan cihaz, seviyesinin dikkat çeken telefonlarından biri olabilir.

Vivo X50e 5G, 6.44 inç büyüklüğünde sAMOLED ekrana sahip. FHD+ çözünürlük sunan telefon, damla çentikli bir tasarıma sahip. Bu çentikte yer alan ön kamera ise 32 MP çözünürlük sunuyor. Ayrıca cihazda bir ekrana gömülü parmak izi okuyucu da bulunuyor.

Vivo X50e 5G tasarımı

Telefonun arka kısmında dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. Bu kamera kurulumunda 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 13 MP portre odaklı telefoto kamera ve son olarak da 2 MP çözünürlüğündeki makro kamera yer alıyor.

Vivo'nun yeni akıllı telefonu, Qualcomm'un Snapdragon 765G işlemcisinden güç alıyor. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı kombinasyonuna sahip olan telefon, microSD kart desteği de sunuyor. Android 10 tabanlı FunTouch OS 10 arayüzünü kullanan Vivo X50e 5G, 33 watt hızlı şarj desteğine sahip olan bir de 4.350 mAh'lık bataryaya sahip. Ayrıca kullanıcılar, bu akıllı telefonda 3.5 mm kulaklık girişini de kullanabilecekler.

Vivo X50e 5G teknik özellikleri

Ekran: 6.44 inç, FHD+ (1080 x 2400 piksel), Super AMOLED

6.44 inç, FHD+ (1080 x 2400 piksel), Super AMOLED İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765G

Qualcomm Snapdragon 765G RAM: 8 GB

8 GB Depolama Alanı: 128 GB (microSD desteği mevcut)

128 GB (microSD desteği mevcut) Ön Kamera: 32 MP

32 MP Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 13 MP + 2 MP

48 MP + 8 MP + 13 MP + 2 MP Bağlantı: 5G, NFC, USB Type-C, 3.5 mm kulaklık girişi

5G, NFC, USB Type-C, 3.5 mm kulaklık girişi Batarya: 4.350 mAh (33 watt hızlı şarj desteği)

4.350 mAh (33 watt hızlı şarj desteği) İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı FunTouch OS 10

Android 10 tabanlı FunTouch OS 10 Boyutlar: 162.05 mm x 74.97 mm x 8.88 mm

162.05 mm x 74.97 mm x 8.88 mm Ağırlık: 200 gram

Tüm bu özellikleriyle duyurulan Vivo X50e 5G, mavi ve siyah renklerde satın alınabilecek. An itibarıyla Tayvan'daki tüketicilerin satın alabildikleri akıllı telefonun fiyatı ise 480 dolar (yaklaşık 3,700 TL + vergiler) olarak belirlenmiş durumda.