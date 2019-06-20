Vivo, Yeni Akıllı Telefonu Y12'yi Hindistan'da Duyurdu

Çinli teknoloji üreticisi Vivo, yeni akıllı telefon modelini Hindistan'da duyurdu. Y12 olarak adlandırılan bu model yapay zeka destekli 8 megapiksel çözünürlüğünde bir ön kamera ve yine yapay zeka destekli üçlü arka kamera kurulumuyla birlikte geliyor.

Çinli teknoloji üreticileri iyiden iyide akıllı telefon piyasasına yayılmaya devam ediyorlar. Bu kez Vivo, Hindistan'da yeni akıllı telefon modeli Y12'yi piyasaya sürdü. Yapay zeka destekli bir kamera kurulumuna sahip olan cihaz, 8 çekirdekli MediaTek Helio P22 işlemciden gücünü alıyor.

Çift SIM desteğine sahip olan Vivo Y12, Android 9 Pie işletim sistemine sahip ve 6.35 inçlik bir ekran ile geliyor. HD+ (720 x 1544 piksel) çözünürlüğünde bir ekranın kullanıldığı akıllı telefon 19.3:9 en boy oranına sahip. Ekranın üst kısmında bulunan damla çentikte yer alan ön kamerası 8 megapiksel çözünürlüğe sahip. Bu ön kamera 'Bokef Efekti' ve yapay zeka destekli AI Face Beauty özelliğine de sahip. Telefonun arka kısmında bulunan üçlü kamera kurulumu, 13 megapiksel çözünürlüğünde yine yapay zeka destekli bir ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ikinci bir kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğe sahip olan üçüncü bir kamera ve LED flaş ile birlikte geliyor. Yapay zeka destekli olan bu kamera kurulumu, daha hızlı odaklama yapmak için PDAF teknolojisini destekliyor. Bunun haricinde ise hızlı çekim, geniş açı, HDR, portre ve panorama modlarını da destekliyor.

Tüm bu özelliklerinin yanı sıra Vivo Y12, 5.000 mAh batarya kapasitesiyle geliyor. Ayrıca bu batarya, telefon boştayken pil tüketimini minimalize eden önceden yüklenmiş uygulamaları da içerisinde barındırıyor. Oyun modunun da bulunduğu bu akıllı telefon, 4GB RAM ve 32 GB dahili hafızasıyla birlikte geliyor.

Vivo Y12 Tüm Özellikleri

MediaTek Helio P22 İşlemci (8 çekirdekli, maksimum hızı 2.0 GHz)

4 GB RAM

32 GB dalihi bellek

HD+ (720 x 1544 piksel) çözünürlüğünde ekran

8 megapiksel, AI Face Beauty destekli ön kamera

13 megapiksel, yapay zeka destekli ana arka kamera (f/2.2)

8 megapiksel, f/2.2 diyafram açıklığına sahip ikinci arka kamera

2 megapiksel, f/2.4 diyafram açıklığında üçüncü arka kamera

5.000 mAh batarya kapasitesi

4G bağlantı desteği

Çift SIM desteği

Parmak izi okuyucu sensör

159.43 mm (boy) x 76.77 mm (genişlik) x 8.92 mm (derinlik)

Android 9 Pie işletim sistemi

Tüm bu özellikleriyle birlikte ürünün Hindistan için belirlenmiş olan fiyatı 180 dolar (yaklaşık 1.050 TL). Cihazın Hindistan dışında hangi ülkelerde satışa çıkacağı şu an için belli değil.