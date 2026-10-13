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Volkswagen, Batarya Yangını Riski Nedeniyle 22 Binden Fazla ID.4 Modelini Geri Çağırdı!

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Volkswagen, ABD’deki 22 bin 524 adede yakın ID.4 crossover modelini, yüksek voltajlı bataryalarında yaşanan aşırı ısınma ve yangın tehlikesi nedeniyle geri çağırıyor.

Volkswagen, Batarya Yangını Riski Nedeniyle 22 Binden Fazla ID.4 Modelini Geri Çağırdı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Araçlarda güvenlik riski teşkil eden en küçük sorun bile çok önemli. Bu yüzden de markaların sürekli geri çağırmalar yaptığını görüyoruz. Şimdi ise bunlar arasına bir marka daha eklendi. Volkswagen, 22 binden fazla aracını geri çağırdı.

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Geri çağırma uygulaması kapsamında toplamda 22 bin 524 adet ID.4 crossover modeli firma tarafından geri çağrıldı. Uygulama, Ocak 2023 ile 1 Şubat 2025 tarihleri arasında üretilen 2023–2026 model ID.4 araçları içeriyor.

İçerikten Görseller

Volkswagen, Batarya Yangını Riski Nedeniyle 22 Binden Fazla ID.4 Modelini Geri Çağırdı!
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Yangın riski nedeniyle geri çağrılma başlatıldı

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ABD’de yapılan bildirime göre araçların yüksek voltajlı batarya paketleri şarj işlemi esnasında aşırı ısınma yaşanıyor ve buna bağlı olarak alev alma riski oluşuyor. Alman otomotiv devi, yaşanan güvenlik krizine rağmen sorunun temel kaynağını henüz tam olarak tespit edebilmiş değil. Bu geçici kısıtlama, yangın tehlikesine karşı batarya hücrelerindeki stresi azaltmayı hedefliyor.

Raporlar, ABD sınırları içinde yaşanan ve bu batarya paketleriyle ilişkilendirilen 20'den fazla yangın ve aşırı ısınma vakasını gözler önüne serdi. Soruşturmanın merkezinde ise "termal yayılım" adı verilen ve ısınan tek bir batarya hücresinin komşu hücreleri de tutuşturmasıyla büyüyen tehlikeli süreç var. Söz konusu kusur, tedarikçi SK Battery America tarafından üretilen hücre modüllerindeki üretim hatalarından kaynaklanıyor.

Volkswagen, mevcut durumda araçların kullanımının bırakılmasını gerektirecek bir uyarı yayınlamadı. Yani ID.4 sahipleri araçlarını sürmeye devam edebilecekler. Ancak şarj işlemi esnasındaki %80 sınırı hayati önem taşıyacak. Şirket, kablosuz bağlantı desteği bulunan araçlara uzaktan yazılım güncellemesiyle şarj kapasitesini otomatik olarak %80’e sabitlemeyi planlıyor. Kablosuz güncelleme alma imkanı bulunmayan araç sürücülerine ise şarjı manuel olarak %80'de kesmelerini hatırlatan fiziksel uyarı etiketleri verilecek.

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