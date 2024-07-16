Porsche, bugün düzenlediği bir etkinlikte Macan'ın yeni versiyonunu tanıttı. Elektrikli versiyonlar için baz model olarak karşımıza çıkacak yeni varyant, dikkat çekici özellikler sunuyor.

Alman lüks otomobil devi Porsche, bu yılın başlarında tanıttığı ikinci elektrikli SUV olan Macan'ın yeni versiyonlarını tanıttı. Böylelikle Macan'ın arkadan motorlu giriş seviye versiyonu ile tanışma imkânı yakalamış olduk. Peki bu otomobil, tüketicilere neler vadediyor?

Arkadan motorlu Porsche Macan, tasarımı açısından orijinal model ile hemen hemen aynı. Bu bağlamda; LED'lerle desteklenen farlar ile oldukça iri ızgara, karşımıza çıkan ilk tasarım detayları arasında yer alıyor. Arka kısımdaysa Porsche ibaresine ev sahipliği yapan ışık barını görüyoruz. Toplamda üç sıra olan arka aydınlatma kurulumunun en üstündeki, bagaj kapağını boydan boya kaplıyor.

Karşınızda yeni Porsche Macan

Aracın iç kısmına baktığımız zaman da büyük bir değişim göremiyoruz. Bu bağlamda; tam dijital gösterge ekranı ile bu ekrandan bağımsız tasarlanan bilgi eğlence ekranı, ambiyans aydınlatma, vites topuzu tercih edilmemesi gibi hususlar, yeni Macan'ın iç tasarımında karşımıza çıkan detaylar arasında yer alıyor.

Elektrikli Macan'ın baz versiyonu olarak karşımıza çıkan yeni model, Macan 4 ile aynı elektrik motoruna sahip. Arkaya yerleştirilmiş bu tek motor, temel modda 335 beygir gücü üretiyor. Böylelikle elektrikli Macan, benzinli versiyondan daha güçlü bir motora kavuşmuş oldu. Launch Control özelliğinin aktifleştirilmesi hâlinde 355 beygir gücü sunulacağını da söylemeden geçmeyelim. Aracın 0-100 km/s hızlanma süresi ise 5,4 saniye olarak açıklandı.

Porsche tarafından yapılan açıklamaya göre elektrikli Macan'ın giriş seviye versiyonu, 77.295 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Yılın son çeyreği itibarıyla büyük pazarlara girecek otomobilin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor. Ancak Macan'ın diğer versiyonlarının Türkiye'de bulunduğu bilgisini paylaşalım. Elektriklinin giriş seviye varyantı da büyük olasılıkla Türkiye'ye gelecektir.