Alman otomobil devi Volkswagen'in CEO'su Herbert Diess, ellerinde ABD ve Avrupa'da satabilecekleri elektrik motorlu otomobil kalmadığını açıkladı. Evet, dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Volkswagen, daha yılın ortasına gelmeden 2022 için elektrikli otomobil üretim kapasitesinin tamamını çoktan satmış durumda.

COVID-19 salgınının en çok etkilediği sektörlerden bir tanesi otomobillerdi. Çip tedariğinde sorun yaşayan üreticiler, otomobil üretiminde ciddi sorunlar yaşadı. Bu da doğrudan fiyatlara yansıdı. Ayrıca yeni bir otomobil almak isteyen tüketici, kriz nedeniyle bazen aylarca beklemek zorunda kaldı. Financial Times'ın son haberi ise Alman otomobil devi Volkswagen'den elektrikli otomobil almayı düşünen tüketicilerin heveslerini kursaklarında bırakacak türden...

Volkswagen CEO'su Herbert Diess, şirket için de tüketiciler için de önemli olan bir açıklama yaptı. Financial Times'a konuşan Diess'a göre Volkswagen, Avrupa ve ABD'deki tüm elektrikli otomobillerini tüketti. Yani şirketin elinde satabileceği elektrikli otomobil kalmamış durumda. Bu açıklama, Volkswagen'in elektrikli araçlarından satın almak isteyen tüketicilerin 2023 yılına kadar bekleyecekleri anlamına geliyor. Bu krizin en büyük nedeniyle Volkswagen'in elektrikli otomobil üretim kapasitesinin sınırlı, talebin ise fazla olması.

İlk çeyrekte 100 bin civarı elektrikli otomobil satan Volkswagen'in sipariş almaya devam etmesi bekleniyor

Financial Times'ın aktardığına göre Volkswagen, 2022'nin ilk çeyreğinde 100 bin adet civarında elektrikli otomobil satışı gerçekleştirdi. Üstelik bu satış rakamının aynı hızda artması bekleniyor. CEO'nun yaptığı açıklama ise Volkswagen'in çıkmaza girdiğini gözler önüne seriyor. Üstelik Volkswagen'in ABD pazarında büyüme hayalleri de vardı. Volkswagen CEO'su Herbert Diess, birkaç ay önce yaptığı açıklamalarda ABD pazarındaki büyüme hedefinin elektrikli modellerle mümkün olacağını söylemişti. Yaşanan son gelişme, bu hedefin en azından kısa vadede gerçekleştirilemeyebileceğini düşündürüyor.

Aslına bakacak olursak Volkswagen ile ilgili haber pek de sürpriz olmadı. Zira yalnızca Volkswagen değil, diğer şirketler de üretim sorunları yaşıyorlar. Sektör kaynaklarının salgın döneminde yaptığı açıklamalar, 2022 yılının da çip kriziyle boğuşarak geçeceği, 2023'te toparlanma olacağı yönündeydi. Yaşanan gelişmeler, o dönemlerde yapılan açıklamaların doğruluğunu gözler önüne seriyor.